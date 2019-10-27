陳冠霖日前應邀代言並拍攝咖啡形象廣告，當天拍攝現場湧入女多粉絲探班，在中華民國喜願協會的牽線下，他也與一位17歲的罕病女鐵粉相見歡，為她圓夢。陳冠霖感性淚抱鐵粉，哽咽地說：「雖然無法在身邊陪著妳，但一定為妳加油，請千萬別放棄」！一席鼓勵的話，惹哭眾多粉絲。

這位來自高雄17歲的張姓女鐵粉，因罹患罕見疾病，肌肉加速萎縮，近來已行動不便，但鐵粉仍堅持北上，只為在還有行動力的時候，能見上偶像一面，張姓少女說，她原本以成為演員為志願，但現今身體的狀況，只能期望與偶像見面，已經很開心滿足了。她對陳冠霖的戲劇作品如數家珍，看到偶像時眼神充滿喜悅，並開心送上卡片與禮物，當陳冠霖唸著收到的感謝卡，數度紅了眼眶。

陳冠霖為張姓女鐵粉圓夢。（維納斯可可提供）

陳冠霖也分享自身曾為脊椎病痛所苦，但仍不放棄就醫，擊敗病痛，他說人生有許多甘苦，唯有堅持硬撐著，終能走過來，因此叮嚀張姓女粉：「千萬不要氣餒，要與病痛奮戰到底！」陳冠霖也送上親筆簽名肖像的專屬咖啡杯，貼心地說「這樣每天妳隨時都能看著我，想著我對妳的鼓勵」！

提到代言，陳冠霖說咖啡與可可都是他每天的精神糧食，趕拍戲每天基本起跳1000C.C.，他也說，人生如同可可般的有著甘與苦，凡事需要看開面對！

陳冠霖送張姓女鐵粉親筆簽名專屬咖啡杯。（維納斯可可提供）

被粉絲封號超高標好男人，問到維持婚姻的秘訣，陳冠霖妙喻：「視老婆為皇上，兒子當老大！」陳冠霖坦言結婚多年，也如同可可飲料般甘苦參半，有苦澀的層面後，就會有著香甜的醇久感，「我每次都將老婆視為皇上，開心奉上愛心料理，讓她吃得盡興，吃了美食滿足味蕾，當然就會有好心情，自然就有好氣色相處啦，而對寶貝兒子，我以愛的教育，我都暱稱他為哥哥，我們父子完全沒距離，有話直說，他犯錯就需要被罰跪，我做錯事也照樣要罰跪，以身教來培養父子的親密關係」，他認為幸福的撇步如同一杯好喝的可可，要仔細的品味與體驗。

長年趕拍八點檔戲劇的陳冠霖笑說我期許自己是超人啦，24小時都成48小時在用，拍戲空檔時間也不浪費，擠出時間送兒子上下學、打掃家裡與做早餐給老婆享用等等，好友們都很驚訝他拍戲不累嗎？怎麼還有這麼多的精力？他說其實意志力很重要，就看想不想做而已

(中時 )