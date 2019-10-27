有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成（右），27日應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉（左）以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享，會中女兒趙安吉幾度牽起父親的手感念他的栽培與教育。（鄧博仁攝）

有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成（右），27日應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉（左）以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享。（鄧博仁攝）

有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成，27日應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享。

有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成，今天應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享。趙錫成在會中除了向大家分享教育理念與經營哲學外，也不斷提到妻子趙朱木蘭對他的人生有莫大的影響。

(中時 )