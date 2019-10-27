華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子 17:192019/10/27 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成（右），27日應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉（左）以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成（右），27日應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉（左）以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享，會中女兒趙安吉幾度牽起父親的手感念他的栽培與教育。（鄧博仁攝） 有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成（右），27日應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉（左）以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享。（鄧博仁攝） 有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成，27日應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享。 有華人船王美譽的美國福茂集團創辦人趙錫成，今天應台灣大學EMBA邀請，與女兒福茂集團董事長趙安吉以「教育、傳承與永續」為題，與台大EMBA校友與學生分享。趙錫成在會中除了向大家分享教育理念與經營哲學外，也不斷提到妻子趙朱木蘭對他的人生有莫大的影響。 (中時 ) #福茂 #教育 #華人 #船王 #趙錫成 #台大 也許您會感興趣 推薦閱讀 戶外教育2.0 教育部年編5000萬支持學生走出教室 11:392019/10/23 生活 《文創股》三貝德旗下，亞洲教育平台再射三箭 16:482019/10/23 財經 第17屆華人領袖遠見高峰會 擁抱大轉型‧超越大變局 04:102019/10/24 產業特刊 立委不願碰性別議題 跨虹者反對同志教育 11:262019/10/24 生活 台灣框框外的獨特教育 雜學校2019讓孔子時尚回歸 15:542019/10/24 新消息 你家教好嗎？基隆市3校談家庭知能 19:272019/10/24 生活 華人英雄大顯神威 揮毫彩繪牆 20:012019/10/24 生活 創意家行銷：年底購屋好談價 04:102019/10/25 產業特刊 慈濟新芽獎 台大生勉不一Young人生 22:382019/10/26 生活 台大EMBA校友論壇 登陸上海灘 04:092019/10/27 話題觀察 生活熱門新聞 超幸運！這兩生肖本周做什麼都得意 - 生活 現省121元 麥當勞高CP值點餐法曝光 - 生活 離譜！台北大學校慶 國旗遭學生扯下換彩虹旗 - 生活 星巴克歡慶萬聖 這兩天再推買一送一 - 生活 無線充電很實用？ 網曝致命缺點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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