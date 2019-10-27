蔡英文總統今日下午至圓山大飯店出席蔡英文競選總部全國綠能產業後援會成立大會，總會長為聯合再生能源董事長洪傳獻。據了解，聯合再生能源公司由國發基金及經濟部所屬單位耀華玻璃轉投資。分別由台大光電所教授邱奕鵬及經濟部工業局產業政策組組長周崇斌擔任董事代表。

蔡英文總統致詞表示，經濟部2025年達成綠電佔20％的目標不變，也要透過綠能產業帶動經濟發展。現場與會者包括經濟部長沈榮津及聯合再生能源、力暘能源、宸峰工程、開陽光電等多家光電廠商出席，並由聯合再生能源董事長洪傳獻擔任全國綠能產業後援會總會長。

據了解，聯合再生能源公司為新日光、昱晶及昇陽光電等三家光電廠合併，並得國發基金及耀華玻璃管委會入股。去年11月聯合再生能源董事會改選，國發基金及耀華玻璃管委會分別取得一席董事。經濟部商業司資料顯示，國發基金及耀華玻璃管委會分別持股1.67億，兩家合計共3.34億股，約佔總股份97％。

(中時 )