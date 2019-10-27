市售咖啡商品琳瑯滿目，但國立高雄大學即將開賣的「雨豆咖啡」特別與眾不同，是攜手印尼菩提心曼荼羅基金會，選自蘇門答臘小農生產的咖啡豆、棕櫚糖，藉此協助建立穩定經濟收入，進而降低破壞雨林情形，銷售所得更提撥80％以上作為當地弱勢學生來台留學獎學金、兩國學生永續發展學習交流等用途，達到「三（效）合一」。

該三合一咖啡由高雄大學近日成立的「雨豆咖啡衍生社會企業」負責銷售，規劃人、尤努斯社會企業研究中心主任楊詠凱表示，「雨豆咖啡」品牌取名靈感來自遍植校內、蓊鬱成蔭的雨豆樹，強調對雨林友善之咖啡豆，不僅象徵綠意盎然、生生不息，符合高雄大學綠色永續精神，也對印尼雨林環境保護盡份心力。

楊詠凱強調，雨豆社企致力成為善盡社會責任之零售商，對農民提供合理收購價格，對消費者提供健康、平價、品質優良產品，確保咖啡豆真實生產來源，並作為二者之間最真實的溝通橋樑，消費者享受咖啡之餘也對雨林永續發展有所貢獻。

未來雨豆咖啡也將提供學生實習機會，鼓勵商業管理、設計相關系所學生參與營運，並擴大攜手國內外大學、社會企業成為永續發展夥伴，持續推出社會使命相關領域的產品或服務，提高社會企業在台灣能見度。

(中時 )