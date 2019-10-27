新北市聯合婚禮的100對新人們發揮創意穿上各國婚禮服飾，並激吻99秒，有人抱著、吻到都一起撲倒在地上，讓市長侯友宜、副市長謝政達及眾人都笑成一片。（吳康瑋攝）

新北市聯合婚禮的100對新人們發揮創意穿上各國婚禮服飾，並激吻99秒，有人抱著、吻到都一起撲倒在地上，讓市長侯友宜、副市長謝政達及眾人都笑成一片。（吳康瑋攝）

新北市聯合婚禮的100對新人們發揮創意穿上各國婚禮服飾，並激吻99秒，有人抱著、吻到都一起撲倒在地上，讓市長侯友宜、副市長謝政達及眾人都笑成一片。（吳康瑋攝）

新北市聯合婚禮的100對新人們發揮創意穿上各國婚禮服飾，並激吻99秒，有人抱著、吻到都一起撲倒在地上，讓市長侯友宜、副市長謝政達及眾人都笑成一片。（吳康瑋攝）

新北市聯合婚禮的100對新人們發揮創意穿上各國婚禮服飾，並激吻99秒，有人抱著、吻到都一起撲倒在地上，讓市長侯友宜、副市長謝政達及眾人都笑成一片。（吳康瑋攝）

新北市聯合婚禮的100對新人們發揮創意穿上各國婚禮服飾，並激吻99秒，有人抱著、吻到都一起撲倒在地上，讓市長侯友宜、副市長謝政達及眾人都笑成一片。（吳康瑋攝）

新北市聯合婚禮的100對新人們發揮創意穿上各國婚禮服飾，並激吻99秒，有人抱著、吻到都一起撲倒在地上，讓市長侯友宜、副市長謝政達及眾人都笑成一片。（吳康瑋攝）

新北市聯合婚禮的100對新人們發揮創意穿上各國婚禮服飾，並激吻99秒，有人抱著、吻到都一起撲倒在地上，讓市長侯友宜、副市長謝政達及眾人都笑成一片。（吳康瑋攝）

新北市聯合婚禮27日下午在貢寮福容飯店盛大登場，今年主題以「世界民族大囍事」，邀請100對新人們發揮創意穿上各國婚禮服飾，並激吻99秒，有人抱著、吻到都一起撲倒在地上，讓市長侯友宜、副市長謝政達及眾人都笑成一片，侯友宜更指出，這場最特別的婚禮，在最遠的福隆海灘舉行，現場左邊是海、右邊是山，是以海誓山盟為新人祝福。

現場新人們除了穿著各式充滿民族特色的服飾，更配上民俗舞蹈及新郎向新娘獻花上百合花，象徵著百年好合，而其中更有多對新人挺著大肚子來參加，喜上加喜，侯友宜致詞更表示，希望這100對新人可以幸福圓滿，並衷心期盼在明年的此時此刻，可以吃到在場新人們的紅蛋。

侯友宜說，新人們在現場領的結婚證書、誓詞，是一個人生的承諾跟責任，他要求現場與會的所有人，記好這一刻並負起責任，要當好先生、當好太太，也當好家庭的最重要支柱。

這場熱鬧的異國風格聯合婚禮上，現場更抽出最大獎土耳其10日遊，還有泰國、韓國及日本蜜月之旅等有史以來最豐富的獎項。今天現場也送每一對新人，各一隻「金鏟子」，意旨新人們趕快將會趕快創造下一代，包準好用。侯友宜指出，不管今天有沒有抽到獎「這短暫的剎那，卻是愛的永恆」，也更是每一個人最珍貴的回憶。

民政局長柯慶忠指出，今年特別在福隆海水浴場旁的福容飯店舉辦異國風聯合婚禮，在充滿風情的海邊完成一輩子的誓約，他期盼新人們都可以有個最棒的海島風婚禮。贊助廠商也大方提供各種獎項，而報名在前50對新人還加碼抽電視、冰箱、洗衣機等成家好禮，鎮金店just diamond也贊助GIA 30分鑽石項鍊2件。 半年內懷孕還有機會抽中價值8萬元的「10天月子照護」。

(中時 )