華人船王圖說 華人船王趙錫成（右）與他的女兒趙安吉（左）今天出席台大EMBA校友基金會舉辦的座談會。（林志成攝）

92歲的華人船王趙錫成今天在台大演講表示，他的人生不怕困難，自己很努力，也不斷在挑戰更高目標。他以一個窮小子娶到富家女為妻，並從小船員拚到當船長，在生活將順遂穩定時，又到美國讀書，並成立福茂集團，整個人生過程就是「天助，自助」。

台大EMBA校友基金會與中華國際領袖協會今天下午邀請到世界級的企業巨擘，有「華人船王」美譽的美國福茂集團創辦人暨榮譽董事長趙錫成演講「教育、傳承與永續」，分享他從白手起家到成為華人船王，如何用逆風無畏的膽略駛向成功的故事。

趙氏家族一門6千金，個個在美國政商界頭角崢嶸，其中大女兒趙小蘭更是美國有史以來，首位華裔部長、連續三任內閣部長，現任交通運輸部部長，任內掌管約30多兆台幣的建設開發預算！

趙錫成1927年上海出生，1949年從上海交大航海科畢業後，至遠洋商船天平輪上實習，因國共內戰，貨船無法返回上海，他與叔叔一家人來到台灣。趙錫成繼續在商船上工作，逐步由三副，二副，晉升至大副，並在1958年以第一名成績通過中華民國考試院舉辦的甲級船長特種考試，晉升船長。

當時31歲的趙錫成已升到船長職位，他的太太趙朱木蘭肚裡正懷著第3個女兒，不過仍照計畫被公司派至美國深造，1964年取得美國聖約翰大學工商管理碩士。同年，自公司離職，自行創辦福茂航運公司。

趙錫成在演講時表示，「趙小蘭向大家問好」，趙小蘭要他代為向台灣的朋友問候。趙錫成有6個女兒，每個都是美國長春藤名校畢業，其中4個讀哈佛。外界很好奇他如何教導出這6個優秀的女兒，他表示，「孩子好的地方，不是我的功勞，都是太太的功勞」。

趙錫成的太太趙朱木蘭2007年過世，她當年跟著父母遷徙台灣，與在船輪工作、長期在外的趙錫成結婚，並鼓勵先生把握機會負笈美國，而自己獨撐家務，是了不起的女性。

趙錫成表示，他一生不怕困難，因為更多困難帶來更多機會，他抓住每個機會，挑戰更高的目標。他認為：「沒有遭遇失敗是一件很悲慘的事，因為你會失去動力、缺乏激勵，更沒有機會反思。」

對於現代的年輕人，趙錫成表示，在他的時代，「吃的中飯，不知道晚飯在哪裡」，但現在卻是飯太多了，有飯吃一點都不稀奇。現代年輕人有自己要面對的挑戰，他要提醒他們的是，「接受好教育不是為讓自己擁有更好的生活而已，而是要讓大家都更好。」

趙錫成現已將福茂集團董事長職務交接給小女兒趙安吉，趙安吉昨天表示，爸爸一向要她不要怕困難與挑戰，而福茂集團的企業精神是榮譽、正直、負責，賺錢不是最重要。

(中時 )