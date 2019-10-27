「日本北海道大樹高等學校」一群高中生，為體驗高雄一日農夫生活，一大早到大樹區鳳梨田，現採現吃這酸甜香的陽光果子，並聽著栽種鳳梨已將近60年的「鳳梨達人」謝巽宗娓娓道來鳳梨的大小事，現場也上了一堂田間版的食農教育。

「旺來伯」謝巽宗，是家傳鳳梨田第四代的接棒人，平日務農之餘，也熱心參與社區事務，在「高雄一日農夫」開辦之初，便加入導覽人員的行列，帶著遊客逛鄉間小路，聽鳳梨故事，跟大家互動的同時，也豐富了自己的生活層面。

巽宗伯說，務農超過一甲子，從未想過除了田裏的鋤頭，還能拿起麥克風跟遊客交朋友。

另外，巽宗伯的媳婦鄭蕙玲，創設「陽光果子」，發揮視覺設計及活動規劃等專長，為公公的鳳梨田建立品牌，並結合「高雄一日農夫」，讓大家體驗到友善耕作與產銷履歷的價值。

高雄市政府農業局長吳芳銘表示，因為歷史的刻痕，使得高雄有許多日治時期留下來的印記，像是大樹舊鐵橋、竹寮取水站及九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場，將這些歷史人文結合農業元素，經過完整規劃後所推出的農業體驗行程，吸引了日本媒體報導。

「高雄一日農夫」今年第四度參加日本國際旅展，越來越多日本人走進高雄農村，體驗許多歷史所留下來的共同回憶。

(中時 )