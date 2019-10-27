高市仁武區公所為讓鄉親體驗一日菱農生活及重溫當時採收盛況，今日在五和里菱角田畔舉辦採收菱角活動，並讓現場民眾品嚐菱角的滋味，民政局長曹桓榮、區長蔡翹鴻等人更親自下田採菱角，帶領民眾走出戶外體驗一日菱農生活。

採收菱角活動現場有乘坐牛車漫遊埤塘，穿著青蛙裝下田採菱角，愛吃菱角的小朋友說，只知菱角好吃，卻不知道菱角生長在水面下，民眾雙腳陷入菱角田的泥巴中，臉上充滿著快樂的表情，歡笑聲不絕於耳。

另有最夯的捉泥鰍活動，今年特地加碼提供500斤泥鰍量，讓更多民眾化身「捉泥鰍達人」挑戰泥鰍王，大朋友小朋友迫不及待的捲起褲管、脫下鞋子，在主持人一聲「活動開始」下，每個人拎著袋子往埤塘衝賣力地捉泥鰍，尖叫聲此起彼落偶爾還有一兩聲滑倒的聲音，好不熱鬧。

今年參與民眾反應非常熱烈，席開300多桌，爭相品嚐美味的紅菱佳餚，3600人齊聚於菱角埤塘邊享用美食，重拾往日農村情懷。

(中時 )