執行「在宅醫療」的新港白惠文診所27日開幕。（張毓翎攝）

以「在宅醫療」為主軸的新港白惠文診所27日開幕；醫師白惠文說，大多數的人以醫院照顧為思考，這種思維下，造成大小病都往大醫院集中，使急重症照顧被排擠，加上偏遠長輩到市區就醫不易，故選在地方信仰中心附近開設診所，結合在宅療養及社區醫療照護，減輕高齡、衰弱、失能病人的負擔。

在大醫院服務14年的白惠文說，9年前開始研究老年醫學，當中他觀察到，政府推動的長照2.0，以在地老化為核心，但像新港地處相對偏遠的鄉鎮，病人為了到大醫院看診，車程加上掛號等候的時間，就需耗上半天，有時病人面對的經濟、照護壓力更甚於醫療需求。

白惠文與當地一位經營藥局、長期送藥到府的年輕藥師趙坤賢相識多年，籌備診所時，兩人因秉持著相同理念，而共同攜手在新港啟動在宅醫療，不只提供醫療服務、協助個案生活支援，未來也會設立長照據點。趙坤賢說，他送藥到府逾6年，每月最高可送達100位個案，了解地方上的醫療情況及需求。

診所設在新港奉天宮、新港文教基金會附近，是居民聚集之處，新港文教基金會在創辦人陳錦煌醫師的多年努力下，當地孩子能得到許多資源；以奉天宮為首的各項媽祖活動，不僅帶動周邊經濟效益，更凝聚社區意識，診所落腳此處，也象徵在地精神的傳承。

台灣在宅醫療學會秘書長張凱評指出，台灣偏鄉社區正面臨高齡化，要有一個對應的模式，如何在一個小鎮結合醫療、長照據點，讓長輩在家好好生活，在宅醫療需跨專業合作，這次白醫師診所開幕，也為嘉義在宅醫療體系，扮演領頭羊角色。

(中時 )