小朋友體驗餵小乳牛。（柳營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市長夫人劉育菁（右一）指導小朋友玩乳牛拼圖闖關遊戲。（劉秀芬攝）

主辦單位在吳晉准音樂館及八老爺社區補給站中提供跑友鮮乳饅頭品嘗。（柳營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

小朋友大口品嘗鮮乳。（柳營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南柳營牛奶節27日與台南秋季馬拉松跑同時登場，柳營區長李宗翰一年來減重27公斤、甩肉有成，一大早就到現場參加10公里組競賽。此次比賽路線安排進入新營、柳營、下營社區，還提供在地農產品補給，沿途民眾加油打氣，選手大讚柳營人情味濃牛奶好喝。

由台南市政府主辦的柳營牛奶節，27日在柳營國小熱鬧展開，柳營區公所推廣在地酪農與觀光多年，此次活動特別結合新營、柳營、下營「三營」資源，一起推廣觀光、酪農產品。

農業局表示，台南乳牛飼養約2萬5000多頭，位居全國第3名，占全國飼養量20％；柳營區所產乳量占全市的50％，是最主要乳源供應區。近年國人飲食改變帶動乳品消費量，去年台南乳量約達8萬公噸，帶來近20億畜牧產值，產值居全國第2大。

為了讓遊客認識柳營酪農產業、柳營民情風俗及提高柳營鮮奶的知名度，公所規畫了2個時段發放免費鮮乳及鮮乳饅頭，讓民眾喝得好滿足。活動會場還有柳營小牛鑰匙圈DIY、認識乳牛布置及親子互動闖關遊戲，闖關集章還有贈品可拿，各個關卡前也擠滿排隊要玩遊戲的親子。

其中最吸引小朋友的，就是餵小乳牛體驗，溫馴可愛的小牛吸引許多民眾圍觀，小朋友拿起公所準備的乾草餵食，感覺很新奇又有點害怕，也有小朋友大膽伸出手撫摸小牛，還說很好摸。

台南市長黃偉哲表示，本次活動結合路跑及在地特產推銷，參加馬拉松的跑者可深入3區在地特色，大大提升新營、柳營、下營等三營的觀光及消費，帶來人潮與商機，推動產業發展，可說是三營聯合創三贏。

今年帶頭參加路跑的李宗翰表示，牛奶節活動結合路跑，不僅在地居民扶老攜幼來看熱鬧，活動帶來人潮也有助推廣行銷柳營牛奶產業，公所也準備了三營美食地圖觀光摺頁供民眾索取，希望能帶動觀光，為在地商家創造更大商機。

(中時 )