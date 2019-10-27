台南柳營牛奶節27日與台南秋季馬拉松跑同時登場，柳營區長李宗翰一年來減重27公斤、甩肉有成，一大早就到現場參加10公里組競賽。此次比賽路線安排進入新營、柳營、下營社區，還提供在地農產品補給，沿途民眾加油打氣，選手大讚柳營人情味濃牛奶好喝。
由台南市政府主辦的柳營牛奶節，27日在柳營國小熱鬧展開，柳營區公所推廣在地酪農與觀光多年，此次活動特別結合新營、柳營、下營「三營」資源，一起推廣觀光、酪農產品。
農業局表示，台南乳牛飼養約2萬5000多頭，位居全國第3名，占全國飼養量20％；柳營區所產乳量占全市的50％，是最主要乳源供應區。近年國人飲食改變帶動乳品消費量，去年台南乳量約達8萬公噸，帶來近20億畜牧產值，產值居全國第2大。
為了讓遊客認識柳營酪農產業、柳營民情風俗及提高柳營鮮奶的知名度，公所規畫了2個時段發放免費鮮乳及鮮乳饅頭，讓民眾喝得好滿足。活動會場還有柳營小牛鑰匙圈DIY、認識乳牛布置及親子互動闖關遊戲，闖關集章還有贈品可拿，各個關卡前也擠滿排隊要玩遊戲的親子。
其中最吸引小朋友的，就是餵小乳牛體驗，溫馴可愛的小牛吸引許多民眾圍觀，小朋友拿起公所準備的乾草餵食，感覺很新奇又有點害怕，也有小朋友大膽伸出手撫摸小牛，還說很好摸。
台南市長黃偉哲表示，本次活動結合路跑及在地特產推銷，參加馬拉松的跑者可深入3區在地特色，大大提升新營、柳營、下營等三營的觀光及消費，帶來人潮與商機，推動產業發展，可說是三營聯合創三贏。
今年帶頭參加路跑的李宗翰表示，牛奶節活動結合路跑，不僅在地居民扶老攜幼來看熱鬧，活動帶來人潮也有助推廣行銷柳營牛奶產業，公所也準備了三營美食地圖觀光摺頁供民眾索取，希望能帶動觀光，為在地商家創造更大商機。
(中時 )
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