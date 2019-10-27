新北市學生影像新星獎今天在府中15紀錄片放映院舉辦頒獎典禮。（新北市文化局提供／譚宇哲新北傳真）

邁入第4屆的新北市學生影像新星獎今天在府中15紀錄片放映院舉辦頒獎典禮，動畫片《房裡的海》細膩傳達性侵受害者心境，展現流暢成熟的美術畫面獲得，奪下最大獎「超級新星獎」及40萬元獎金。

新北市學生影像新星獎今年祭出150萬元總獎金，吸引494件作品參賽，創下全國學生影像類競賽最高投件數，頒獎典禮上共選出25組得獎作品，由新北市副市長吳明機親自頒發獎金40萬元的超級新星獎。

由何畇蓁、薛芳沂、劉雅晴組成的製作團隊以動畫片《房裡的海》榮獲超級新星獎，該片從一篇關於性侵受害者的報導中獲取靈感，進而完成以詩意影像、回憶與現實交錯的作品。

何畇蓁表示，很多性侵受害者很努力地想要脫離過去的記憶，但真正會影響到他們心裡的是身邊的人，希望藉由影片傳達他們的心境，反思大眾對受害者的誤解，減少對他們的二度傷害。

其他獲獎作品包括最佳劇情片《美麗天生》、最佳紀錄片《平帆鳥生活》、最佳動畫片《山雞》，最佳實驗片《信使-返向漂流與南洋彼岸》；其中，林信良導演的《八法過海》以布袋戲大師李天祿的法國弟子為主軸，道出布袋戲文化在異國流傳的故事，深具在地意義，獲得新北精神獎。

吳明機表示，新北市透過協拍中心、府中15及學生影像新星獎，形成支持青年影視創作的政策金三角，未來也將整合戲院級放映設備、專業駐館導師諮詢、增加協拍效率等，持續為影視工作者提供軟硬體面面俱到的服務。

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