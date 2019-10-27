2019年台中市長盃圍棋運動錦標賽27日登場，小棋手屏氣凝神，展現棋藝功力。（盧金足攝）

台中市體育總會圍棋委員會主委、市議員黃馨慧（左）27日到台中市長盃圍棋運動錦標賽會場，為選手加油打氣。（盧金足攝）

只分棋力、不分年紀！2019年台中市長盃圍棋運動錦標賽27日登場，台中市體育總會圍棋委員會主委黃馨慧表示，長期推動圍棋體育、倡議設立體育專班已見成效，現擔任比賽裁判長的賴晁偉，也是從小棋手開始進入圍棋世界， 長大後繼續投入圍棋教育，培育國內體育人才，讓圍棋體育永續發光發熱。

圍棋已被亞運圍棋會納入競技專案，2007年體育署即將圍棋體育單項，由各縣市推廣鼓勵青少年進行圍棋交流，2019年台中市長盃圍棋運動錦標賽競爭激烈，總計560名參賽選手，入門組選手有明顯成長趨勢。

台中市長盃圍棋運動錦標賽比賽棋力分組，分別為入門組、甲組至辛組、高段組、五段至二段組及初段組，比賽結果取每組前四名頒發獎盃，初學者進階報名人數較往年增加，很多選手年紀小但棋藝驚人。

黃馨慧說，圍棋委員會每年5月舉辦議長盃、10月辦市長盃已近10年之久，也推動台中市國中、高中圍棋體育專班、培育人才，也見到圍棋界薪傳的意義，新任裁判長由鎮平國小體育老師賴晁偉接棒，象徵世代傳承。

她表示，現代的小朋友常沈迷手機、電腦遊 戲，缺乏思考與專心，推動圍棋體育多年，看到圍棋人口逐漸增加，漸被政府重視支持，未來也將繼續鼓勵青少年進行圍棋交流，共同探索「棋」中的魅力。

賴晁偉2012曾代表台中市參加永大盃全國圍棋公開賽後，報名彰化師範大學運動學系、以圍棋專長推甄錄取，並修習教育學分取得中等體育教師資格，他盼圍棋體育向下扎根，讓圍棋體育推廣到更多人喜愛的體育項目。

(中時 )