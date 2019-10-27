高雄市長韓國瑜代表國民黨拚2020總統大選，「桃園孫先生」26日晚上8點55分來到高雄的瑞豐夜市進行街頭民調，若民眾黨柯文哲出戰，韓國瑜以17票（44%）贏蔡英文的12票（30%）。有韓粉對此結果認為，「拒訪率似乎高了些！在自己本陣地應該較勇於表達，拒訪過高對韓真的是危機。東廠未除盡，庶民需努力。」

孫先生po出最新的民調直播，他26日晚上8點55分在高雄的瑞豐夜市進行街頭民調。在民眾黨柯文哲、國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文3人競逐的情況下，韓國瑜以17票（44%），領先蔡英文的12票（30%）、民眾黨柯文哲的10票（26％）。柯P若未出來，會有3票投韓、4票投給蔡。

網友回應說：「瑞豐夜市算是取樣很準的地方，主要年齡層的人都會去！」、「瑞豐夜市應該是比較接近真實民調的地方，有外縣市的遊客+在地的民眾，不只婆婆媽媽還有不少年輕人，不會全是年紀偏大或全都是年輕人。」

不過也有人認為，「左營只有小輸，看來蔡英文還是很有機會。」、「表態率真的很低，真的是很神秘的一個區域。」、「挺市長的沈默螺旋吧！」

(中時電子報)