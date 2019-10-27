今年球季大復活的美國高爾夫名將「老虎」伍茲（Tiger Woods），準備為自己在PGA巡迴賽紀錄簿上再添一個成就，在日本千葉舉行的Zozo高爾夫錦標賽保持領先，希望明天能好好打完剩下的7洞比賽，收下平PGA美巡賽史上最佳的生涯第82勝。

由於當地天公不作美，遇到大雨侵襲，不但首回合比賽延後開打，昨天才消化第二輪，今天原本表定的最後一天賽程，選手們更必須面臨「一日兩戰」的考驗，即同一天進行第三輪和第四輪，不過因為要消化的洞數實在太多，在天色變暗後還是只能中斷，剩下的賽程留到明天完成。

伍茲第四回合打到第11洞，這回合他暫時抓到3隻博蒂、吞下一記柏忌，總成績低於標準桿18桿，單獨領先各路好手，只要明天穩住領先位置並順利摘冠，就是他個人生涯在PGA巡迴賽第82勝，也追平已故美國名將史尼德（Sam Snead）的美巡賽最多勝紀錄。

日本選手松山英樹單獨暫居第2，僅落後伍茲3桿，台灣好手潘政琮也參加這項賽事，最後一回合從後九洞出發，還剩下3洞沒打完，暫時以總成績高於標準桿2桿並列第57。

Zozo錦標賽剩下的賽程將在台北時間明天上午6點半開始。

(中時電子報)