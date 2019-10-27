沈智慧（前右）北屯區競選總部27日成立，雲林縣長張麗善（前左）獻上地方農產甘蔗，祝福沈選情「倒吃甘蔗」、高票當選。（張妍溱攝）

台中市市長盧秀燕（圖前）高舉小國旗，並指出，青天白日國旗代表中華民國，愛國旗、心中有中華民國，忠於國家、人民，是選總統的唯一標準。（張妍溱攝）

國民黨台中市立委第5選區參選人沈智慧，北屯區競選總部27日成立，現場近5000位支持者揮舞手中小國旗高喊「凍蒜！」1片紅海飄揚。沈智慧指出，民進黨不愛國旗、不重視四維八德；台中市長盧秀燕到場授旗時說，韓國瑜愛國旗，心中有中華民國、忠於國家、人民。

盧秀燕指出，國旗代表中華民國，在別黨候選人的場合難見到旗海飄揚，尤其總統候選人代表中華民國、代表國家，若總統候選人連國旗都不敢拿，如何忠誠於國家、忠於人民？而韓國瑜心口如一，愛國旗、心中有中華民國，忠於國家、人民，是選總統的唯一標準。

國民黨立委參選人沈智慧說，韓國瑜要她轉達，如果1月11日當選總統，韓國瑜保証做到5件事，「不養肥貓、清廉執政、用人唯才、台灣安全、人民有錢」，力推品德教育，讓「禮義廉恥、四維八德」重新恢復、回到校園。

沈智慧表示，因執政黨胡作非為，有肥貓、酬庸、不問人才的政府官員，讓各行各業都受到傷害，當青天白日滿地紅國旗重現大街小巷，感動「韓粉」，最後匯流一種「反民進黨力量」，形成一股「韓流」，叫做「中華民國派」，守護國家。

站台力挺的韓國瑜國政顧問團總召張善政，也痛批民進黨能源政策「用愛發電」，邀支持者喊「用癌發電」、「肺癌家園」回嗆執政黨；受訪針對韓國瑜有提，大學生免費遊學1年政策的經費來源，表示會在原先架構上執行這項計畫，並不影響原有教育預算。

(中時 )