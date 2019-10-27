現代人工作壓力大，重視養生保健，按摩人才需求大增，台中市府勞工局每年規畫多元身心障礙者職業訓練專班，往往按摩職訓班還沒結訓，學員即被預定一空，創下就業率100％亮眼成績，平均每位按摩班學員有4至6個工作機會等著他。

勞工局說，學員阿義（化名）原本和妻子及3個小孩過著幸福生活，卻在2012年發生車禍後雙眼全盲，一家5口全仰賴妻子撿拾資源回收勉強餬口；今年初阿義得知市府勞工局有辦理「養生紓壓技能培訓班」，於是下定決心參與職訓，等待結訓後順利返回職場就業。

勞工局每年規畫多元身心障礙者職業訓練專班，結訓後由訓練單位輔導就業，為提高職訓學員就業率，協助廠商徵才，今年舉辦單一徵才活動，增加學員工作選擇機會，首先登場的是按摩職類，平均每名按摩班學員有4至6個工作機會，超搶手。

勞工局長吳威志表示，身心障礙者求職過程往往面臨較多限制，市府對身心障礙者開設按摩紓壓、清潔服務、操作技術、餐飲服務、行政事務、文化創意等職類課程，只要通過評估，即可享受公費參訓；從2014年至去年底，已輔導223名身心障礙學員就業，就業率達6成，一技在身，求職路比別人更有機會。

(中時 )