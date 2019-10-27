台灣首家禮物販賣機業者，27日招待100多位南台南家扶中心國中、小學童，在神農街舉辦一場免費體驗，鶴百貨執行長陳鶴文希望透過萬聖節前夕的公益活動，讓社會更顯溫馨。

3年前在台南發跡的鶴百貨業者，在台灣吹起一股禮物自動販賣機旋風，瞬間此類型的販賣機設遍全台，業者為了回饋社會，去年開始與南家扶合作，每年都在神農街舉辦免費體驗活動，讓家扶兒童也能享受免費取禮的快感。

這場公益活動另有南台科大學生在神農街上進行導覽遊戲，讓活動更加熱鬧，小朋友們排隊體驗操作禮物機，免費拿到各種新奇的小禮物時，笑得合不攏嘴。

鶴百貨執行長陳鶴文執表示，鶴百貨是2016年從日本引進台灣第一台禮物販賣機，企業打造公益形象，希望把快樂和幸福帶給大家。

神農街內的店家也出面響應這場公益活動，有服飾店業者捐出部分所得給家扶中心，「森弄民宿」贊助飲料，現場氣氛更加熱鬧。

(中時 )