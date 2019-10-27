因在播報新聞時被網友截圖胸前有隻「間諜吉娃娃」的女主播李文儀，今（27）日公開這隻引發話題的吉娃娃真面目，並表示「不得不說，發現的人還真有創意啊！」。

如今李文儀在粉專上公開吉娃娃真面目。（圖／翻攝自李文儀臉書）

甜美系主播李文儀因播報時西裝外套內的洋裝，配戴一條黑白珍珠項鍊，視覺上看起來就像是藏了一隻吉娃娃在胸前，今日她也特地公開脫下西裝外套後，吉娃娃本人的模樣。

李文儀公開吉娃娃真面目，原來是黑白珍珠項鍊。（圖／翻攝自李文儀臉書）

她寫下：「大家認得出來嗎？這就是吉娃娃的『內心世界』，其實它是件美麗的白洋裝，但搭上了黑白珍珠項鍊和粉外套，不知為何就『變身』了！」

(中時電子報)