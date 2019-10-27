桃園市長鄭文燦27日與地方政府永續發展理事會（ICLEI）祕書長Gino Van Begin在桃園簽約。（蔡依珍攝）

桃園市政府27日和地方政府永續發展理事會（ICLEI）簽約，成為生態物流社群首屆主席城市，桃園市長鄭文燦說，該會有124個國家、超過1750個地方政府會員，看中桃園積極將物流業帶往低碳、綠能，邀請成為全球首屆主席城市，也象徵邁向城市外交新里程碑。

鄭文燦說，1990年成立的ICLEI，是由聯合國發起、全球最大承諾永續發展的地方政府網絡，已有124個國家、超過1750個地方政府成為會員，今年6月ICLEI在德國波昂舉行2019韌性城市大會，桃園市副祕書長邱俊銘率團倡議生態物流，獨特的產業特性吸引ICLEI祕書長Gino Vann Begin注意，邀請桃園加入ICLEI的生態物流社群，並期望桃園市可以成為生態物流的主席城市。

「物流帶來繁榮便利、也帶來城市環境衝擊！」鄭文燦說，全世界的工、商業及貿易，都需透過物流來帶動經濟發展，桃園成為生態物流的主席城市，將致力減少能源耗損、排放空汙和交通事故，讓物流產業鏈更有效率，同時選定航空城、沙崙產業園區等推動示範區，從機場入境、倉儲物流管理到消費者，都朝向低碳、綠能、減少環境負擔等方向邁進，緩解物流經濟對生態環境造成的衝擊，未來2年將規畫減少空汙等8指標解決方案，盼引起國際共鳴，成為經濟與環保共存共榮的領頭羊。

環保局長呂理德進一步指出，桃園機動車輛約有200萬輛，其中柴油車有2萬輛、就占了20％汙染源，幾乎都用在物流業，希望透過「保檢合一」等制度降低PM2.5，另一方面物流業多大型卡車，造成噪音、揚塵等汙染，未來可望到了都會區，以GOGORO、電動汽機車等低汙染載具接駁，強調ICLEI是最重要生態永續發展的組織，簽約象徵可透過城市外交突破外交困境。

ICLEI世界祕書長Gino Van Begin表示，全球交通部門約佔溫室氣體總排放的23％，其中城市貨運占都市交通碳排放的40％。若不採取行動，預估到2050年交通部門碳排放將高達60％，貨物運輸量將遽增至230％，而重型貨車是全球PM2.5重要排放源之一，因此必須從現在開始就落實生態物流推動，讓生態物流成為永續城市的物流模式。ICLEI之所以邀請桃園擔任生態物流社群的主席城市，不只看到桃園的物流產業實力，更看重桃園正在推動的解決方案。因此希望能在桃園擔任主席城市期間，將成功經驗帶給世界其他城市。

(中時 )