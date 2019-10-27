賴清德首站輔選 至彰化與立委黃秀芳玩泡泡

前行政院長賴清德自美返台後27日展開輔選行程，第一站就到彰化為第二選區立委黃秀芳輔選，兩人披上萬聖節披風，在公園草地上與小朋友們一起玩泡泡，他強調黃秀芳是最優秀的教育立委，呼籲家長們要繼續支持她和蔡英文總統連任，對於「蔡賴配」未鬆口、沒有回應。
賴清德表示，國民黨揚言在彰化縣要四席立委全拿，假如真是如此，恐將使民進黨要在國會席次過半的目標變得更加困難；他強調，未來民進黨在國會的席次能否過半，彰化縣四個選區都是非常關鍵、非常重要的，如果黃秀芳、洪宗熠、陳素月和陳秀寶都能當選，才能確保席次過半，未來蔡英文總統當選連任後，所有政策推動才能順利發展。
賴清德也推崇黃秀芳是國會評鑑的優質立委，認真問政 、且堅持台灣優先本土立場，對於爭取基礎建設不遺餘力，自己在行政院長任內對黃秀芳的質詢印象深刻。
他說，黃秀芳過去立委任內，在選區內舉辦超過50場泡泡派對、園遊會和兒童劇場等親子活動，非常關心教育及孩子的發展，校園軟硬體的設施興建與改善，爭取超過1.5億元經費，可說是非常優質的教育立委。
黃秀芳下午在彰化市金馬公園舉辦萬聖節親子泡泡派對活動，吸引近500名親子熱烈響應參與，上一次參選立委，賴清德就曾以台南市長身分前來輔選，這次訪美訪台後的第一站就來替她站台，與大小朋友輕鬆互動，顯示兩人的好交情與黃秀芳在黨內的好人緣。
(中時 )
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