蜜蜂的蜂毒具有抗皺、戰痘的作用，是天然的肉毒桿菌。（莊哲權攝）

受氣候及環境變化影響，國內蜂蜜產量急遽減少，台東縣池上鄉返鄉青年江健祺接手父親的養蜂場，在不傷害蜜蜂生命的前提下萃取蜂毒，搶攻美妝品生技市場，年產值逾300萬元，江健祺說，蜂毒有抗皺、戰痘功能，是天然的肉毒桿菌，希望能為傳統蜂農找出路。

39歲的江健祺曾在中國大陸從事8年的電子業，3年前返鄉，接手父親經營了40餘年的「池上樂蜂場」，他說，蜜蜂是生態領先指標，在生態、環境、農業均扮演重要角色，但是近幾年因地球暖化，及噴灑農藥，蜂蜜產量銳減，蜂農血本無歸，讓他開始思考如何為傳統蜂農找出路。

有「天然的肉毒桿菌」之稱的蜂毒，在美妝界，頗受國內外眾多明星青睞，甚至是英國卡米拉王妃和凱特王妃的熱愛。江健祺表示，從蜂毒中萃取出來的蜂毒肽胜，具有抗皺及戰痘的效果，甚至有抑制癌細胞的作用，蜂毒原料的生產，在澳洲已商業化，韓國也緊追在後，但是台灣還沒有生產技術，他說，台灣生技在國際占有一席之地，蜂毒生技產業不應缺席。

江健祺獲台東縣政府地方產業創新計畫補助，以不犧牲蜜蜂生命的低壓電流採收毒液，大約50萬隻的蜜蜂可採1克的蜂毒乾粉，再從乾粉中再萃取出0.5克的蜂毒肽胜，他說，以池上樂蜂場規模而言，年產值估計逾300萬元，已超越蜂蜜的產值，有機會為看天吃飯的蜂農分散風險，並帶領台灣傳統養蜂產業全面升級。

(中時 )