胖叔叔說故事生動有趣，配合手上自製道具，吸引全場小朋友的目光。（袁庭堯攝）

鬼故事總是讓孩子們又愛又怕，胖叔叔帶來發人省思的鬼故事，希望傳遞良善的觀念。（袁庭堯攝）

胖叔叔唱作俱佳，說起鬼故事仍逗得台下孩子們相當開心。（袁庭堯攝）

胖叔叔說鬼故事吸引近三百多名家長兒童參與。（袁庭堯攝）

透過美術老師的帶領，孩子們用幾何便利貼、貼出心中對巫婆的想像。（袁庭堯攝）

透過美術老師的帶領，孩子們用幾何便利貼、貼出心中對巫婆的想像。（袁庭堯攝）

拋開鬼節恐怖氣氛，帶來歡樂溫馨的氛圍，高雄市立兒童美術館「兒美×N次貼」節慶說故事系列活動，27日下午應景推出胖叔叔說鬼故事、便利貼創意手作活動，吸引三百多位家長及兒童參與，擠爆兒美館廣場。

具有超高兒童魅力、說學逗唱俱佳的胖叔叔，雙手戴上特製布偶，獻上溫馨又感人的鬼故事「什麼都不怕」。繪本「什麼都不怕」是台灣本土作家哲也第一本圖畫書，描述主角「咚布巴」不怕打罵、打針吃藥，也不怕黑更不怕鬼，所以有「都不怕」的稱號。但是鬼因為怕太陽、怕孤獨流浪，好奇「都不怕」怎樣才能不害怕，「都不怕」暗示，只要行善、不吃人，就會找到答案。

一天，「都不怕」遇上壞國王找碴，不但被搶走寶物，更害怕起來。原來，「都不怕」只害怕別人不開心、受傷、孩子失去笑容、仇敵砍殺。國王最後將「都不怕」丟下懸崖，但鬼卻在懸崖底下接住他，「都不怕」獲救後告訴鬼不害怕的秘訣：不要老是想著自己的害怕，要想著怎麼讓別人開心，就什麼都不怕。

透過發人省思的故事，年紀幼小的孩子似乎都能聽懂無私、大愛的道理。說故事之後，兒美館也發給現場的兒童一份動物、幾何造型便利貼，透過美術老師現場指導，孩子們重新詮釋、拼貼出對於巫婆的想像。

贊助動物、幾何造型N次貼的聚和生醫科技公司總經理郭美璘表示，便利貼過去一直都是商用、學生用品，去年開始首次研發專門給兒童使用的造型便利貼，能夠自由組合拼貼、展現創意。配合兒美館說故事活動，讓孩子們聽完故事，透過手作遊戲傳達心中的奇特想法。

(中時 )