原住民族委員會與台鐵合作推出彩繪列車，繽紛的原住民圖騰非常吸睛，但是行駛期限僅3個月，明天即將卸妝，今天上午11時許，這列「移動的風景」行經台東縣池上鄉，搭上金黃色的稻田景緻，更是迷人，吸引不少鐵道迷搶拍最後身影。

從7月29日起跑的原住民彩繪列車，明日即將卸下塗料，今天是往返樹林、台東的最後班次，在池上大橋上，已有不少鐵道迷守候，近中午11時許，畫著原民圖騰的彩繪列車不負眾望，奔馳過金黃色的田野，鐵道迷連忙按下快門，紀錄下這列「移動的風景」最後身影。

林姓鐵道迷說，跟之前Hello Kitty彩繪列車PK，原住民彩繪列車可愛、吸睛的程度完勝。而立委陳瑩則表示，以彩繪列車串聯原住民的祭儀與傳承的意涵，頗具創意，希望以後不管是中央或地方辦活動，都能加入原住民的元素，

為了紀念1994年8月1日「山胞」正名為「原住民族」的日子，原民會與台鐵合作推出原住民彩繪列車，將16位參加全國原住民兒童繪畫創作比賽的小朋友得獎作品，複製於太魯閣自強號列車，車廂及枕巾也用了許多原汁原味的圖像，童趣的筆觸，引領旅客進入原住民瑰麗的神話世界。

原住民彩繪列車行駛期限3個月，28日往返台北樹林、花蓮志學後，便要去「卸妝」。

(中時 )