25歲的荷蘭發明家柏葉．史萊特(Boyan Slat)，剛剛完成海洋垃圾撈取網的改進，現在他要撈取河川的飄浮垃圾。他表示，撈取海洋垃圾的同時，也也須減少河川裡的垃圾，因為河川的垃圾會順流飄進海洋裡。

美聯社報導，這位25歲的大學輟學生，從18歲時就以阻擋油污的攔油索為靈感，發明了攔阻海洋裡塑膠垃圾的清理網，他還為止創立了不營利的海洋基金會(The Ocean Cleanup)，他第一個發明是撈取港口裡的飄浮垃圾，之後他打算撈取飄浮在大洋中的「垃圾島」，之前經過兩次失敗之後，改進的海洋清理器終於有效成功運作而不會受損。

河川清理器的原理，攔補索會引導垃圾進入收集船裡。(圖/youtube)

週六，他發青了「戰鬥的下一步」：他將要攔捕河川裡的飄浮垃圾，當塑料垃圾流過河川時，太陽能的攔阻器可以擋下並流入網子。

史萊特說：「我們首先必須需阻斷海洋垃圾的源頭，也就是防止更多的塑膠垃圾從河川沖到海洋。」

RIVERS | The Interceptor™, Explained | The Ocean Cleanup

河川清理器是一種自動船與攔捕網，自動船錨定在河川中間，攔阻網延伸到一側岸邊，順著河流的走向，漂浮垃圾就會逐步收集到自動船裡，當自動船的貨艙裝滿後，再更換空的貨艙。

The Ocean Cleanup Unveiling

史萊特在鹿特丹的發表會上，示範河川清理器的運作原理，在會場的池子裡放出數百隻的黃色小鴨，然後以河川清理器將其回收，幾乎能夠捕獲所有的小鴨。

他的豪願當然立意良善，但是也一直受到質疑與批評，許多專家認為，他只關注於已經漂浮在世界海洋中的塑料垃圾，這種看法認為，垃圾不要落入環境裡才重要，每年約有900萬噸塑膠廢物，包括塑膠瓶、塑膠袋、塑膠玩具和其他物品，從海灘、河流和小溪流入海洋，能撈多少?

但史萊特認為，阻絕垃圾流入環境當然重要，但是我們的環境已經布滿垃圾了，我們還不清理嗎?總要有人出面做這件事。

史萊特說，由於河川的環境比海洋來的單純，所以他的河川垃圾攔阻器沒有遇到什麼問題，已經有三台機器部署到印尼、馬來西亞和越南，正在製作的第四具，正要送往多米尼加。

來自馬來西亞雪蘭莪州政府的伊薩姆·哈辛(Izham Hashim)出席了發布會，並表示對這台機器感到滿意。

哈辛 說：「它在雪蘭莪的河流中運作了一個半月，而且效果很好，有效的收集到許多飄浮的垃圾。」

史萊特說，全球至少有1000條河流都有垃圾汙染，這是全球海洋的塑膠垃圾總量的80％，他很希望在未來五年內，解決這樣的問題。

(中時電子報)