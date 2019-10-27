修訂《逃犯條例》風波未有因政府正式撤回條例而平息，今日(27日)有網民發起於尖沙咀舉行追究警暴集會及遊行，下午3時於梳士巴利花園集合。起步前，梳士巴利花園已有約80名市民集合，而現場亦有約30名防暴警於附近戒備，不少警員更持槍及圓盾戒備，並對在場人士進行搜身及檢查他們所攜物品。

下午3時半，聚集的市民開始行出馬路，防暴警呼籲不要再在梳士巴利道停留。數分後，防暴警舉起黑旗，警告會施放催淚煙。

警方表示，大量示威者於尖沙咀聚集，部分暴力示威者用硬物及雨傘攻擊在場警員，多次警告無效，防暴警察已施放催淚煙驅散，附近居民如有需要應關好窗戶，並留在室內安全地方。

晚間5時許，防暴警在土瓜灣追捕示威者，制伏多人。同一時間，示威者在旺角彌敦道放置磚頭和雜物快閃堵路，小米旗艦店外有雜物被燒著。

晚間6時左右，水炮車和裝甲車銳武沿彌敦道駛往尖沙咀方向。

(中時 )