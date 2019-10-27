2008年8月18日，陳幸妤。（影片取自中天電視）

行政院長蘇貞昌砲轟馬英九和馬友友為威權服務，吃香喝辣，不過網友翻出2008年陳幸妤被媒體採訪的影片，當時陳幸妤高聲喊：「蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？」

行政院長蘇貞昌26日接受媒體聯訪時說，當他還是年輕律師，為人權奔走，馬英九和馬友友們，都站在他的對立面，都為威權服務，吃香喝辣，今天還有那個臉來講人權，真是….。

不過網友翻出2008年8月18日陳幸妤在診所門口被記者圍堵時暴怒，痛罵「那些當初有拿錢的人有去選舉的人，現在每個出來假清高，妳以為要台灣獨立就不需要錢，要選舉就不需要錢？然後每個人來圍攻我！謝長廷沒有孫子嗎？蘇貞昌才那邊剛嫁女兒，每個人只圍攻我，我陳幸妤死了，他們就高興了嗎？蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？那時候辦愛河的那一個遊行沒拿到錢嗎？」

(中時電子報)