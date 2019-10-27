超愛演戲和寫作，笑稱自己有工作狂的連俞涵，這陣子又找到新工作「舉辦展覽」！過去一年，趁著每部戲殺青後，已經悄悄辦了三個展覽，最近一個是參與「脫離日常在睡與不睡之間：閣樓寶藏巖青年會所藝術房間計畫」。連俞涵為這次佈展忙了三天，住在她展覽的「天空301號房」兩晚，但平時什麼都敢的她，最怕自己一個人睡，還特地找來陪睡室友，但她說陪睡室友必須要「不怕蟑螂」！因為她超怕蟑螂，當蟑螂出現時，室友必須要有對付蟑螂的能力！

佈展期間，連俞涵在301號房，住了兩晚，也看書充電。(連俞涵提供)

她離家3天佈展完回到家後，愛貓一看到她超開心的，但她一出門，愛貓馬上崩潰跳到紗門上，誇張模樣讓她室友看到傻眼，連俞涵事後只好用罐頭犒賞愛貓，還開玩笑對牠說：「下次換你當陪睡室友，幫忙看房間裡有沒有蟑螂好了！」

連俞涵愛貓跳到紗門上，崩潰的樣子。(連俞涵提供)

連俞涵展覽的地方是「天空301號房」，因為301號房可以看到大片天空！這次佈展的概念，希望大家來幫她「看家」，就當自己出去玩一個半月，把房間出租出去，邀請大家來一起把301號房，當作自己的家，來這裡住一晚，就好像回到家一樣，這樣不管多遠，你都會想來住一晚！

連俞涵邀請大家，去她寶藏巖閣樓的家，好好住一晚，放鬆一下。(連俞涵提供)

閱讀CD上的文字，才能找到連俞涵在房間展覽的七本書(連俞涵提供)

喜歡閱讀的連俞涵，不忘在房間裡放七本書，希望大家可以好好享受閱讀帶來的樂趣。但有些書不是那麼好找，需要靜下心來，好好閱讀寫在CD上的文字，才能找到！俞涵笑說：「希望來寶藏巖的人，都把手機和筆電放下，好好享受生活，重新感受這個世界，所以故意把書藏起來，是想讓大家藉由閱讀，重回到對周遭事物的觀察能力！」

手作細胞發達的連俞涵，佈展期間也和隔壁302房的編織藝術家，學到編織的帽子的技巧，馬上想到下次說不定可以辦個「編織為主題的展覽」！

連俞涵和一同參展的編織藝術家，學習編織帽子的技巧。(連俞涵提供)

寶藏巖藝術村邀請連俞涵等8組藝術家，在閣樓寶藏巖青年會所7間房間，以及一處神秘空間留下作品，等著大家來城市邊陲慢步調的閣樓青年會所。展覽的地方在房間裡，必須預訂入住一晚，才能看展。

(中時 )