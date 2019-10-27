總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織表示，敘利亞西北部伊德利布省一處村莊今天上午發生直升機攻擊事件，造成9人死亡，當地曾有「與伊斯蘭國有關的團體」出沒。
敘利亞人權瞭望台組織表示，直升機攻擊目標是伊德利布省（Idlib）西北部村莊巴里沙郊區的一棟房屋和一輛汽車。美國媒體稍早報導，美軍在伊德利布省發動突襲行動，伊斯蘭國（IS）領袖巴格達迪據信已經喪生。
人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，這些直升機很可能隸屬美國為首的聯軍，他們一直與敘利亞的極端主義組織作戰。他說：「我們沒辦法證實或否認巴格達迪當時在那個區域。」
巴里沙郊區一個難民營的居民哈撒威（Ahmed Hassawi）表示，他在午夜左右聽到有不明直升機出現，後來便發生他所謂聯軍空襲事件。
哈撒威告訴法新社，他們「飛得非常低，引發附近民眾的恐慌」。
巴格達迪長期被美國為首的聯軍追緝，近年已數次被誤報身亡。
官員向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，生物辨識工作正在進行，以確認在襲擊中喪生者的身分。
美國白宮宣布，總統川普將在今天上午9時發表「重要聲明」，但沒有提供相關細節。
文章來源：美軍突襲攻堅 傳IS首領自爆亡
文章來源：有大事發生！川普晚間9點將發表重大聲明
(中央社)
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