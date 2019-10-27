泰安鄉衛生所巡迴醫療團隊靠著一部老舊廂型車，每週5天在山區部落間奔波。〔謝明俊攝〕

為恭紀念醫院設在南庄鄉東河村的巡迴醫療站，是當地長輩的身體及精神寄託。〔謝明俊攝〕

為恭紀念醫院感染科主任張思本〔右〕和巡醫團隊肩負著偏鄉老小健康重責。〔謝明俊攝〕

頭份為恭紀念醫院感染科主任張思本，在東河村巡迴醫療站為長輩看診。

苗栗縣泰安、南庄等偏鄉部落，缺乏醫療資源，幸好靠著頭份為恭紀念醫院及泰安衛生所設立的巡迴醫療站，來提供部落老人、孩童的基本醫療服務，更令人感佩的是，這些默默付出的醫師們，有的是來自緬甸遠方國度，把自己的黃金歲月貢獻給異國原鄉民眾，也有出身原鄉的醫師，放棄優渥的收入，全心奉獻給同胞，無怨無尤。

住在泰安鄉大興村南灣部落的泰雅族湯婆婆，最期盼每週一次見到泰安衛生所的賴聖民醫師和巡迴醫療團隊到來，對湯婆婆而言，衛生所的巡迴醫療服務團隊，既像親人又是老友，不只照護她的健康，也關心她的喜怒哀樂。

湯婆婆和兒子同住在南灣部落的老宅，兒子白天外出上班，傍晚下班後才回到老家陪湯婆婆，白天家中就只有婆婆一人，南灣部落距離泰安鄉公所所在的清安村，開車就得花上20分鐘，更別提還要到苗栗市區才有較具規模的醫院，所以泰安衛生所的巡醫隊，對湯婆婆的健康而言有多重要，可想而知。

泰安鄉因為山區地形隔絕，泰安鄉所屬6個偏僻村落都設有巡迴醫療站，由於目前泰安衛生所只有賴聖安一人有醫師資格，巡診重任全落在他一人肩上，因此，賴聖安每天早上排定在衛生所看診至8點半，接下來到中午時間就得到各村落巡迴醫療站看診，下午再回到衛生所看診，週一到週五，巡診時間排得滿滿的。

賴聖安是南庄人，他自高雄醫學院畢後，曾經在署立新竹醫院及頭份為恭醫院任職一段時間，後來見到原鄉嚴重缺乏醫師，他毅然辭去收入優渥的大醫院，投入基層衛生所工作，歷任新竹縣尖石、北埔、苗栗泰安等偏鄉衛生所，5年前，他二度回到泰安鄉衛生所，將近20年的衛生所工作，賴聖安無私的奉獻著。

投入偏鄉巡迴醫療工作的還有頭份為恭紀念醫院，院方在南庄鄉東河村設有巡醫站，負責的是為恭醫院感染科主任張思本。早年的東河村是重要媒礦產地，頭份為恭紀念醫院的前身，就是瑞芳礦工醫院苗栗分院，後來獨自成立為恭紀念醫院後，還是一直維持在南庄市區設立醫療站，至2007年在東河村成立巡迴醫療站，每週一次提供東河村民醫療服務。

張思本主任是緬甸華僑，20年前來台就讀醫學院，畢業後曾在為恭醫院任職，後因深造離職，畢業後再回為恭醫院迄今，東河村巡醫站成立後，因張思本專業是感染科，所以院方特別商請她來負責巡醫站看診，多年下來，東河村的大大小小都和張思本成了好朋友，都期望張思本每週一次的巡診。

「巡診不只是看診，還得注意所有長輩的動態，沒來看診拿藥的，都要特別注意是否發生什麼事？」張思本記得有一次來東河巡診，一名長輩沒出現，當詢問其它鄰人時，得知長輩在家身體不舒服，張思本趕到長輩家裡探視，才發現長輩發生小中風昏倒，緊急送往為恭醫院急救才挽回一命。

張思本來台20年，已經把台灣視為她的第2故鄉，持續為了偏鄉長輩的健康奉獻，她自嘲來台那麼久，還是帶有些家鄉口音，但是對於東河的老少們而言，並不在乎張思本的口音，在乎的是她帶來滿滿的愛心與關懷。

(中時 )