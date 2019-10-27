賴峰偉：澎湖小三通 有名無實 18:332019/10/27 中時 陳可文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 澎湖縣長賴峰偉。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖縣長賴峰偉表示，現行澎湖的小三通實際上是「有小三通之名，無小三通之實」，原因在於一直沒有與大陸建立穩定的海陸航線，陸客大多透過金門進入澎湖，運能相當有限，前兩年澎湖的大陸觀光客1年僅3000餘人，顯見小三通對澎湖尚無明顯助益。 賴峰偉表示，上任後認知必須打通交通障礙才能帶動陸客成長，因此積極與大陸協調建立廈門、平潭與澎湖的海運直航、泉州晉江機場與澎湖馬公機場空運對飛。 由於事涉兩岸事務，必須獲得我方中央政府同意，因此賴峰偉盼未來中央能協助澎湖克服障礙，促進在地觀光成長。 (中時 ) #澎湖 #小三通 #賴峰偉 也許您會感興趣 推薦閱讀 累積兩岸關係正能量 04:102019/10/23 論壇廣場 短期資金飽滿 隔拆利率跌二年半新低 04:102019/10/23 金融．稅務 不能單純坐待統一水到渠成 04:092019/10/25 論壇廣場 澎湖最後公娼館 沁樂園熄燈 04:102019/10/25 社會新聞 鳳林幸福巴士 無障礙新車上路 04:102019/10/25 地方新聞 陸媒：彭斯講話的陳詞老調和些許變化 10:372019/10/25 兩岸 韓國瑜到澎湖座談 不敢亂答海底隧道 22:092019/10/26 政治 韓若當選 允澎湖小三通救觀光 04:102019/10/27 政治要聞 新聞透視》教訓蔡政府 澎湖軍公教吹響號角 04:102019/10/27 政治要聞 開台媽祖今為韓蓋官印祝當選 04:102019/10/27 政治要聞 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 正妹韓粉闖小英親綠拜廟現場直播 笑喊：放心了! - 政治 韓粉新竹造勢俯拍圖曝光 網嚇呆：看不到盡頭… - 政治 第三位市府顧問走人！謝震武太太李月娥辭中市府顧問 - 政治 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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