澎湖縣長賴峰偉表示，現行澎湖的小三通實際上是「有小三通之名，無小三通之實」，原因在於一直沒有與大陸建立穩定的海陸航線，陸客大多透過金門進入澎湖，運能相當有限，前兩年澎湖的大陸觀光客1年僅3000餘人，顯見小三通對澎湖尚無明顯助益。

賴峰偉表示，上任後認知必須打通交通障礙才能帶動陸客成長，因此積極與大陸協調建立廈門、平潭與澎湖的海運直航、泉州晉江機場與澎湖馬公機場空運對飛。

由於事涉兩岸事務，必須獲得我方中央政府同意，因此賴峰偉盼未來中央能協助澎湖克服障礙，促進在地觀光成長。

(中時 )