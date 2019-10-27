天涼好個秋！今（25日）美堤河濱公園湧入滿滿人潮，由Discovery和台北市政府，共同舉辦「Discovery探索生活節」的活動在此9小時不停歇熱鬧登場！結合齊下品牌Discovery、TLC、動物星球、單車生活四大主題村。各式美味攤位、運動健身、DIY手做、寵物專區，連台北市場柯文哲也來湊一腳，TLC當家一姐Janet也與現場粉絲秀時尚！一場樂活環保又有趣的假日活動在此展開！

Discovery主持群與北市府邀粉絲一起探索無限熱情左至右：迺哥、陳彥博、大霈、Janet、劉奕霆局長、柯文哲市長、邱煌總經理、法比歐、Amanda亞曼達、Ed艾德、白鋭勻Ryan）。（Discovery頻道 提供）

「Discovery探索生活節」，結合以往最受歡迎的TLC野餐日、Discovery硬派祭，再加入全球最大動物專屬頻道、全球最大LIVE賽事的歐洲體育台等旗下共13個品牌，從海內外動員10位全明星，吸引上萬名粉絲參與！

Janet探索生活節展神力 舉壺鈴賀Discovery 25週年。（Discovery頻道 提供）

「Discovery探索生活節」今天在台北美堤河濱公園熱情引爆，雙舞台活動滿滿從早上11點到晚上8點，九小時不停歇，還有多樣風格四大主題區邀民眾探索不設限。TLC舞台區邀請到甜美女聲－文慧如演出，還把台灣版決戰時裝伸展台帶到活動現場，讓Janet、大霈、法比歐領幸運粉絲一起穿出風格，在草地runway穿上自信，踏出時尚步伐。

Discovery 舞台區也很精彩！新科金鐘主持大霈、動物救星Amanda、高山冒險家Ryan及汽車達人迺哥也輪番上陣與粉絲互動。最後由登月大使林宥嘉更壓軸登場，用歌聲嗨翻粉絲，帶粉絲享受熱情不設限！

「Discovery探索生活節」亮點一籮筐！「生存聚落」將喚醒粉絲心中的冒險魂，挑戰五米高的戶外攀岩牆，進入獵人學校，體驗射箭、陷阱製作等各種求生挑戰，探索野外藥草的秘密，感受置身原始荒野的純粹。「創客基地」的超狂職人將帶領粉絲發揮實驗精神，從金工製作、傘繩手作、創意木製到動力機械，邀請粉絲施展無限好奇，體驗各式硬派手作。

「藝術之森」祭出全台唯一的TLC迷你屋，粉絲可以放膽用彈弓彩繪心目中的夢想房屋，在牆壁上寫下你對生活的嚮往，並在TLC專屬的紅晒圖打卡牆留下最難忘的印記！「時尚大道」結合二手環保概念，有品味的你，絕對能挑出最時尚的穿搭，別忘了帶上二手玩具一起參與Janet及Egan的公益慶生趴！「美食天堂」集合美式街頭漢堡、巴西莓果、希臘捲餅、法式甜點等各式風格美食。

動物星球主題村的「動物檢定」歡迎各位大小朋友跟著動物專家的腳步探索自然奧秘，拿出冒險家精神，來場動物知識PK大戰，把檢定證書及動物星球頻道限量好禮帶回家！「動物森林」帶來1:1擬真動物與珍奇可愛的爬蟲動物跟粉絲近距離接觸與互動。

單車生活村全方位展現自行車生活美學。

單車生活村全方位展現自行車生活美學，從歐洲經典復古鋼管車、電動輔助自行車、荷蘭親子自行車等精選車款到各種單車裝備，一次全部體驗。想要來場競速賽感受腎上腺素飆升的快感，絕對不能錯過「競速體驗」。

由楊力州導演拍攝的《前進南極點》也在探索生活節中進行全球首映。

值得一提的是，由楊力州、宥勝、陳彥博組成的南極長征隊，並由楊力州導演拍攝的《前進南極點》也在今天的「Discovery探索生活節」全球首映。電視播放時間，將於11/4週一晚間10點於 Discovery頻道隆重登場。

由紙箱搭建的「小勇士工作坊」也響應探索生活節的樂活環保！

(中時電子報)