江常輝在參與演出的故事工廠舞台劇《他們等待的那位果陀》尺度大，甚至要在舞台上自曝「尺寸」大，還主動要演出鮮肉一角的呂名堯上前「摸一把」，男男挑逗情節尺度豪放，雖也曾演出BL劇，但江常輝不擔心自己被定型，認爲詮譯出讓觀眾喜歡的角色，是身為演員的主要任務。

江常輝這次舞台劇演出尺度大。（故事工廠提供）

江常輝兩年前憑電視劇《花甲男孩轉大人》光頭受矚目，揭露自己等待機會等待了十年，「每天都莫名的想放棄，卻又每次重新爬起。」江常輝說，最低潮時期，曾興起到國外深造時尚相關領域的念頭，花了許多時間與精力準備入學文章資料，都已經收到紐約學校寄來的入學通知，卻又毅然決然地放棄，繼續在演藝圈努力。

江常輝在經濟人當頭棒喝後勇敢走出舒適圈。（故事工廠提供）

江常輝坦言自己缺乏勇氣，不輕易跳脫自己的舒適圈，但這段期間，經紀人給他當頭棒喝，直問他，「為了你的人生，你做了什麼？」讓他一時語塞，進而開始勇敢地學習以前不曾做過的事如：游泳、舞蹈、瑜伽等，更飛去日本看偶像美夢成真的演唱會，完成自己當迷弟近25年的夢想，「以前我比較唯唯諾諾，想把每一件事情做好，卻每一件事情都做不好，這次接演舞台劇壓力大，刺激了自己得要更勇敢，才能踏出不一樣的人生。」

《他們等待的那位果陀》改編自台北文學獎首獎，舞台上大膽揭露交友軟體文化，呈現城市邊緣的慾望暗流，由林子恆、江常輝、呂名堯、陳煜明、劉桓、黃炤翰主演。

(中時 )