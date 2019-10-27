日本明年將舉辦東京奧運與帕運，預期有更多外國觀光客造訪，為避免他們誤解日本搭乘電扶梯規則，相關團體推出活動再度呼籲，搭乘電扶梯應站立不動，而空出單側是一種禮節則是誤解。根據統計，東京地區2年內逾3千人因為電扶梯意外而送醫，且多數為65歲以上高齡者。

NHk報導，日本迎接明年即將登場的東京奧運與帕運，訪日觀光客越來越多，為了讓更多人都能安心搭乘電扶梯，相關人士今天在東京都練馬區舉辦活動。

搭乘電扶梯的正確方式是站穩踏階並緊握扶手，才能避免跌倒甚至摔落的情況，但過去很長一段時間以來，日本民眾都習慣空出單側讓趕時間旅客行走，卻無形中讓身障者及高齡者難以使用電扶梯。

東京都物理治療師協會成員水瀨光汰說，很多外國觀光客誤以為搭乘電扶梯空出單側是一種禮節，希望透過不斷地宣導，讓大家都知道電扶梯正確搭乘方式，打造一個誰都可以安心使用的環境。

日本消費者廳2015年曾公布一份數據，光是東京地區從2011年到2013年，就有3865人因為電扶梯意外而送醫，且多數是65歲以上高齡者，呼籲民眾盡可能避免在電扶梯上行走。

(中時電子報)