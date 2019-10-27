導演邁爾斯．莫古利斯科(圖右)近日與妻子(圖左)訪台，與台灣觀眾對比今昔的勞動環境。(王寶兒攝)

空服員罷工事件，在近年已然成了台灣各領域的勞工借鏡，讓大眾開始反思自身的勞工權益。在勞動意識抬頭的當下，歷史便是最好的對照，曾獲奧斯卡最佳特色紀錄片提名的《工會女孩》，以1930年代的工會運動，闡述美國當代的勞動環境。導演邁爾斯．莫古利斯科（Miles Mogulescu）表示，當時的勞工所要對抗的僅有警察，但現在的勞工要對抗的則有法律、資方等問題，都使勞動議題更加複雜。

《工會女孩》於1976年推出，由邁爾斯．莫古利斯科、吉姆．克萊及茱莉亞．雷徹特三人共同執導完成。以三位女性的口述歷史，搭配1930年代的豐富影像，呈現勞工如何在經濟大蕭條下的美國，力爭自己的權益，並促成產業工會CIO的成立。女性視角的敘說，也披露出女性於社會運動中的地位。

邁爾斯表示，當時決定拍攝紀錄片，是因為正流行「詮釋歷史」的運動，「歷史往往是以書寫者的角度呈現，比方說男性視角、政治家都主宰了詮釋權，有一對夫婦便去蒐集了很多基層人物的故事，以基層的經歷來呈現不一樣的角度，我與其他兩位導演從中得到很多啟發，便想從工會運動中的小人物作為起點，開始紀錄片的拍攝。」

邁爾斯透露，在拍攝這部紀錄片的時候，他正在影像中心工作，藉由這些館藏資料，得到許多史料上的幫助，「至於為甚麼會選擇這三位女性來進行口述，我們認為，在許多運動上，女性可能都有參與，但留下名字的往往都是男性，女性總是被支配到一些雜務上，希望能夠用這三位女性的故事，告訴大家每個運動的背後，都是有許多女性在努力。」

從《工會女孩》中的三位女性說法，也可窺見1930年代的美國社會，因經濟蕭條，使人民只得無條件接受資方苛刻的勞動環境，以求溫飽、養活家庭，即使一日工作時間超過10小時、沒有安全工作環境，勞工也絲毫不敢吭聲。但三位女性在當代卻堅持正義，發起罷工行動、遊行、偷偷在內衣夾帶刊物發放，漸漸壯大勞工聲勢，促成各地獨立工會的成立，也鼓舞了日後的女權運動。

現年71歲的邁爾斯，在拍攝紀錄片後，也持續關注勞動議題至今。他表示，「馬丁．路德．金恩是我父親的朋友，他會來我家吃晚飯，從小時候我就從金恩牧師身上的勇敢、正義，及絲毫不畏懼的精神所影響，希望大家能夠藉由這部紀錄片啟發更多人的行動。」

《工會女孩》於勞工影展中播出，11月2日將在師大公館播映。

(中時 )