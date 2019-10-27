皮合肉不合 郭家軍遭柯P逼退 18:472019/10/27 中時 即時新聞 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 竹南鎮最美鎮代陳怡樺。（圖／資料照片，巫靜婷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 竹南鎮最美鎮代陳怡樺，日前宣布加入郭家軍後，原本要在10月20日，郭台銘在高雄宣布推薦郭家軍立委人選時宣告參選，但中途卻因柯、郭合作默契，外傳柯不希望陳怡樺參選，影響民眾黨提名立委參選人朱哲成得票，因而暫停宣告提名，陳怡樺27日下午前往台中與郭辦連繫後，傍晚在個人臉書上宣布不參選立委，外界認為她是遭柯逼退。 (中時 ) #2020大選 #立委 #竹南 #陳怡樺 #柯文哲 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭董開7小時會議整頓鴻海？ 郭辦回應揭真相 21:382019/10/23 財經 2020大選將至 新住民模擬投票及反賄選宣導 18:212019/10/24 生活 柯文哲：與其談修憲 不如思考提升政府效能 16:512019/10/25 政治 柯文哲自焚失言風波 柯媽這樣說… 11:372019/10/26 政治 柯文哲談失言：大家相信我認真努力 偶爾講錯話OK 12:112019/10/26 政治 被說「投靠」 林飛帆反嗆柯文哲「我投靠什麼」 17:482019/10/26 政治 柯文哲：將人從民眾黨撈回來是錯誤戰略 18:132019/10/26 政治 林飛帆哽咽 柯文哲再酸：觸及心裡最慚愧部分 09:072019/10/27 政治 今將與蔡英文同框 柯文哲：行禮如儀而已 09:202019/10/27 政治 卓、丁酸柯連任靠綠 柯：只有我可讓藍綠合作！ 09:542019/10/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 正妹韓粉闖小英親綠拜廟現場直播 笑喊：放心了! - 政治 韓粉新竹造勢俯拍圖曝光 網嚇呆：看不到盡頭… - 政治 第三位市府顧問走人！謝震武太太李月娥辭中市府顧問 - 政治 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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