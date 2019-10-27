竹南鎮最美鎮代陳怡樺，日前宣布加入郭家軍後，原本要在10月20日，郭台銘在高雄宣布推薦郭家軍立委人選時宣告參選，但中途卻因柯、郭合作默契，外傳柯不希望陳怡樺參選，影響民眾黨提名立委參選人朱哲成得票，因而暫停宣告提名，陳怡樺27日下午前往台中與郭辦連繫後，傍晚在個人臉書上宣布不參選立委，外界認為她是遭柯逼退。

(中時 )