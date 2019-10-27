老鷹棲架

近年來台東海岸造林地幼齡苗木頻頻發現遭到老鼠啃食危害，為減緩鼠害，除補植造林樹種外，臺東林管處首度在轄區的第2506號防風保安林設置老鷹棲架，希望吸引老鼠的猛禽類天敵一起來守護保安林。

林管處也商請合法飼養的「栗翅鷹」前來進行降落測試，現場「栗翅鷹」順利降棲在老鷹棲架上，這讓林管處更有信心，後續將會導入老鷹棲架運用及鼠害監測，評估此舉的防治效益。

台東林管處轄管鄰近台東市及太麻里鄉的海岸造林地，於今年2至9月間頻頻發生老鼠啃食造林木，導致苗木斷裂死亡。

為了防治鼠害，林管處參考慈心有機農業發展基金會的防鼠經驗，在第2506號保安林造林地內搭建了第座以在地木、竹為材料，高約9公尺的「老鷹棲架」，期望能吸引猛禽鳥類前來保安林地，有效減少鼠害的發生頻率。

為了測試這座「老鷹棲架」的實用性，林管處商請台東市知名建築師合法飼養的「栗翅鷹」前來「試降」，這隻「栗翅鷹」展翅高飛後，姿勢優美的成功試降，從制高點以炯炯的眼神緊盯著造林地，相信會對橫行林地的鼠輩造成極大的壓力。

台東林管處表示，透過設置「老鷹棲架」，希望能吸引及擴大猛禽鳥類的活動範圍，以天敵來防治鼠害，並累積長期調查紀錄資料，評估造林地鼠害情形改善情形。

(中時 )