地價稅將於11月1日開徵，彰化縣開徵戶數約42萬8000多戶，由於《納稅者權利保護法》前年底上路，彰化縣地方稅務局指派5位資深專業納保官，組成「納稅者權利保護官」小組，提供納稅民眾免費諮詢。

彰化縣地方稅務局長楊瑞美指出，預估今年全縣開徵稅額達21億7133萬元，繳納期限因11月30日遇到周六假日，因此順延至12月2日周一截止，呼籲民眾收到稅單後務必在期限內繳納，以免逾期被加徵滯納金，最重可加罰15％稅金。

另外，《納稅者權利保護法》前年底上路，規定地方稅務機關與國稅局，需編制「納保官」保障納稅人權利，彰化縣編制有5人，是全國各縣市最多；針對地價稅、房屋稅、牌照稅、土地增值稅、契稅、娛樂稅和印花稅等地方7大稅務，民眾對被課徵稅額有疑慮、爭議，或欲申訴、陳情，甚至打行政救濟訴訟，都可向納保官求助。

她舉例，上半年某南彰化民眾取得6筆法拍土地，在訂約移轉時被核定需繳納高達19萬餘元的土地增值稅，覺得同年度買賣、移轉還要繳稅不合理，而提起行政救濟；納保官主動了解關心後解釋，法拍土地拍定價額低於當期公告土地現值，移轉時會因土地漲價數額產生增值稅，經仔細查對後發現其中有2筆是公設保留地，主動協助申請免徵，不僅減少納稅紛爭，也為民眾節省荷包。

彰化縣地政處長劉坤松表示，今年彰化縣公告地價持平；彰化縣從去年起將原本每3年調整一次的公告地價，改為每2年調整一次，去年即公告今年不調漲，全縣7282個地價區段公告價格，有7273個區段持平、9個區段下跌，實際上調降0.02％，幾乎零變動。

(中時 )