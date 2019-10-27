台中市東區南天宮27日舉行68周年慶，以做公益方式，宣告「2020關公白米佈施繞境健走」開跑，將發放逾5萬斤白米佈施，濟助弱勢家庭。台中市長盧秀燕讚賞南天宮長期推動宗教、教育、文化、醫療及公益慈善事業、不遺餘力，致贈「義烈昭垂」匾額，表達感謝。
台中市長盧秀燕在南天宮主委吳光雄陪同下，入廟上香祈福，接著一同揭開南天開米庫啟動儀式，象徵攜手做公益活動開跑。盧秀燕表示，南天宮是台中參拜關聖帝君中規模大的廟寺，開米庫活動，照顧弱勢朋友，廟方實際行動，弘揚關聖帝君正義、忠賢的精神。
南天宮現場有「關公文化節秋季祈福暨桃園明聖經全民讀經消災祈福大典」，並表揚國、中、小，共285位孝行楷模及各里讀經比賽績優單位，發放民生用品與食物給低收入戶與邊緣戶，場面溫馨。
南天宮68周年慶活動，除了愛心列車捐贈物資、千人讀經表演、120名學生團頌覺世真經及演唱關聖帝君頌、孝行楷模頒獎、當天也贈送法師加持（南天宮文昌筆）、2020年庚子鼠年限量版的年曆等小物。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。