台中市長盧秀燕（圖前）在南天宮主委吳光雄陪同下，入廟上香祈福。（張妍溱攝）

台中市東區南天宮27日舉行68周年慶，以做公益方式，宣告「2020關公白米佈施繞境健走」開跑，將發放逾5萬斤白米佈施，濟助弱勢家庭。台中市長盧秀燕讚賞南天宮長期推動宗教、教育、文化、醫療及公益慈善事業、不遺餘力，致贈「義烈昭垂」匾額，表達感謝。

台中市長盧秀燕在南天宮主委吳光雄陪同下，入廟上香祈福，接著一同揭開南天開米庫啟動儀式，象徵攜手做公益活動開跑。盧秀燕表示，南天宮是台中參拜關聖帝君中規模大的廟寺，開米庫活動，照顧弱勢朋友，廟方實際行動，弘揚關聖帝君正義、忠賢的精神。

南天宮現場有「關公文化節秋季祈福暨桃園明聖經全民讀經消災祈福大典」，並表揚國、中、小，共285位孝行楷模及各里讀經比賽績優單位，發放民生用品與食物給低收入戶與邊緣戶，場面溫馨。

南天宮68周年慶活動，除了愛心列車捐贈物資、千人讀經表演、120名學生團頌覺世真經及演唱關聖帝君頌、孝行楷模頒獎、當天也贈送法師加持（南天宮文昌筆）、2020年庚子鼠年限量版的年曆等小物。

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