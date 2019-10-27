當至愛的親人離世時，許多人都會給他繼續送手機簡訊表達思念。有位女孩在父親去世後，不間斷給爸爸傳簡訊，4年後他真的收到「回覆」，讓她又驚又喜，雖然給他回簡訊的並非他逝去的爸爸，對方說，他是名失去女兒的父親，感謝4年不間斷的訊息，支撐他有活下去的力量。

這名來自美國阿肯色州名叫查絲蒂•派特森（Chastity Patterson）的23歲女子，把這段奇特的經歷分享在她個人臉書上，並透露說，她去世的父親並非她的親生爸爸，但他對派特森的關愛和親生父母並無兩樣。她還說「我把我的資訊分享給我的朋友和家人，讓他們看到上帝的存在，這可能需要4年的時間，但他準時出現了！」她的PO貼出來，透過網路的傳播，感動了無數人。

大陸《環球時報》報導，她在父親去世後的4年中，每天都向父親的手機號發送消息訴說自己的生活日常，把4年中獨自所經歷的點點滴滴、生活的起起落落全都記錄在發送給那個手機號的短信中。

每天發簡訊給去世父親竟收到回覆，查絲蒂•派特森（Chastity Patterson）把這段奇特的經歷分享在她個人臉書上。（圖取自《環球時報》）

她每天給去世爸爸的簡訊談到自己如何戰勝癌症，並一直像她對父親承諾的那樣，更好地照顧自己。她講述了自己如何以優異的成績完成大學學業，如何墜入愛河，又如何失戀心碎，她甚至在簡訊中跟父親撒嬌說「你肯定會殺了他的」。

當然，她從未收到過任何回覆訊息，直到日前她父親逝世4周年紀念的前夜，她竟收到了來自她「父親手機號」的簡訊，而更讓他驚訝的是，回覆她的人竟是個失去女兒的陌生男子。

這名男子回覆的簡訊上說他名叫布拉德，在過去4年裡，他一直收到派特森的短信，這一刻瞬間讓兩起原本的悲劇，卻讓兩人的命運結合在了一起。

當至愛的親人離世時，許多人都會給他繼續送手機簡訊表達思念。（示意圖/本報系資料照、美聯）

布拉德說，2014年在一場車禍中失去了他的女兒。他告訴派特森，因為她4年來不間斷傳來訊息，彷彿是自己的女兒給他傳簡訊，讓他有活了下來的支撐。他還說，他之前沒有主動聯繫派特森，是因為不想傷她的心。

布拉德在最後在短信中說，他希望他死去的小女兒也能成為派特森那樣的女人，他為她感到驕傲。

(中時電子報)