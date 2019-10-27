來台教韓文的帥哥老師金炳秀，近期上節目時透露台灣的婚禮習俗讓他遭到辱罵，甚至要提早離席。他表示有次自己妹妹剛辦完婚禮後，特地趕回台灣參加朋友的婚禮，沒想到被對方長輩得知後，竟遭到對方又用台語辱罵，原來是有「喜沖喜」的疑慮，最後還要求他先行離席，讓他有點傻眼。

金炳秀有次自己親妹妹剛結完婚，馬上從韓國趕回台灣參加台灣朋友婚禮，沒想到卻發生慘事。（圖／翻攝自Youtube）

金炳秀在綜藝節目《2分之一強》中表示，有次自己妹妹剛結婚，馬上回台灣參加朋友的婚禮，還很高興告訴對方「我妹妹也是上個禮拜結婚，你跟我妹妹差一個禮拜而已。」

沒想到這樣連續參加婚禮的事情被對方長輩聽到了，金炳秀表示，「他好像用台語講，所以我聽不懂，好像罵我的感覺。」甚至朋友還叫他先走，讓他只好先行離開婚禮會場，他經過那次才知道台灣原來有這種特別的習俗。

金炳秀遭到對方長輩用台語辱罵，甚至朋友還請他先離席，但他其實根本不算是「喜沖喜」。（圖／翻攝自金炳秀IG）

事實上，婚禮業者表示「喜沖喜」有很多種類型，包含「一年內，一個家庭不宜舉辦兩次婚禮。」、「新人在婚期後四個月之內，忌參加別人的婚宴，以免沖犯。」、「男方送來的訂婚禮餅，準新娘新郎皆不能食用。」、「懷孕者最好避免參加婚禮或喜宴，因為新娘神比胎神大，對孕婦本身不利。」、「懷孕婦女本身帶喜，孕婦忌進入新婚未滿四個月的新娘房，剛新婚或是準新娘最好不要進入產後不滿四個月婦女的房間內，以免喜沖喜而對雙方造成不良的後果。」、「在迎娶的途中，如果禮車和禮車相逢，也叫「喜沖喜」，不過，只要雙方媒人拿出事先預備的花來交換，即俗稱的『換花』，便能化解厄運。」但金炳秀的案例並不是結婚當事人，所以並不算是「喜沖喜」。

韓國帥哥老師金炳秀分享自己在台灣發生的婚禮故事，沒想到曾遭到台灣朋友的長輩辱罵「喜沖喜」。

韓國帥哥老師金炳秀分享自己在台灣發生的婚禮故事，沒想到曾遭到台灣朋友的長輩辱罵「喜沖喜」。

(中時電子報)