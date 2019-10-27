中國國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬27日結束東南亞訪問返台，她相當感動台商與華僑對國家的關心與熱愛超出想像，也感慨他們在外拚搏，其實政府能給他們非常的少，希望政府能在情感上要多多關注他們，當他們的後盾。（陳麒全攝）

中國國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬27日結束東南亞訪問返台，她相當感動台商與華僑對國家的關心與熱愛超出想像，也感慨他們在外拚搏，其實政府能給他們非常的少，希望政府能在情感上要多多關注他們，當他們的後盾。（陳麒全攝）

中國國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬27日結束東南亞訪問返台，她相當感動台商與華僑對國家的關心與熱愛超出想像，也感慨他們在外拚搏，其實政府能給他們非常的少，希望政府能在情感上要多多關注他們，當他們的後盾。

李佳芬27日傍晚搭機從越南胡志明市返台，在入境後過程中受到不少旅客熱情揮手，展現高人氣。她在桃園國際機場受訪時表示，無論是華僑或者台商對國家的關心跟熱愛的程度，遠超過我們所想像的，他們幫政府做的非常多的國民外交的關係，也遠遠超過我們所想像，他們花了很多的心思在當地幫助中華文化的延續，也非常關心我們國家中華民國未來的生活的發展。

李佳芬說，台商與華僑在外拚搏，其實政府能給他們非常的少，可是他們關心國家的卻是非常的多，讓一行人非常感動。不管是在越南或菲律賓，很多人都把國旗的衣服穿在身上，然後非常熱烈的去表示他們很愛這個國家，令她非常感動。尤其是很多台商在當地都還有很多漂亮、能幹的越南的女孩子通婚，當雙方有婚姻關係時，也希望能愛護我們這些媳婦，謝謝他們幫我們去傳宗交代與相夫教子，這部分政府都應該再關心。

記者問到，台商會遇到什麼什麼樣的難題時，李佳芬說，台商會面臨創業資金與當地政府的溝通問題，但他們非常難得的是除了在當地做生意之外，也做出對當地的付出與回饋，令人敬佩。此行參觀的醫院、企業、國際學校，除了看到台商照顧台商外，也照顧當地越南貧苦的老百姓，這些都是在幫我們國家奠定非常好的關係。

李佳芬說，台商很可愛的是一直在強調「機器是從台灣買的」，她覺得政府在情感上要多多關注台商他們，當他們的後盾。

(中時 )