近9旬老嫗暫住兒子家，散步迷路員警助返家。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

89歲劉姓老婦人因家中整修而暫時居住龜山區兒子家，外出散步竟迷路，所幸龜山警分局大華派出所員警發現婦人呆坐公園，關懷詢問才知道走失，透過M-Police人臉辨識系統、戶役政系統交互過濾，通知家屬帶回，警方呼籲民眾親人容易走失應配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，讓熱心民眾或警方得以迅速聯繫家屬。

大華派出所警員胡睿洋26日17時在勤區查訪時，行經龜山區文化三路與公園路，發現一位老婦人呆坐公園椅子上，覺得吃飯時間鮮少有人坐在公園內周邊又沒有親人，主動上前關心詢問，才發現年邁老婦人疑似走失，無法敘述姓名、家人地址，擔心發生危險先帶回派出所休息。

因老婦人答非所問，員警只好利用M-Police人臉辨識系統、戶役政系統交叉比對，確認劉姓婦人身分，也順利聯繫上陳姓媳婦前往派出所領人。

陳姓媳婦表示母親原居住桃園區，每天定時至陽明公園散步，最近住家整修而暫時搬來龜山區與兒子同住，婆婆於15時許外出散步，剛好媳婦在忙事情，而未提醒婆婆不要走太遠，當媳婦忙碌告一個段落才發現婆婆外出逾2鐘頭仍未返家，趕緊聯繫老公外出尋找未果，正欲打電話報警協尋時，接獲警方通知於公園內尋獲婆婆。

媳婦非常感謝員警幫助小市民，警方也呼籲民眾親人容易走失應配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，讓熱心民眾或警方得以迅速聯繫家屬。

(中時 )