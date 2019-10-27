「臺北最High新年城-2020跨年晚會」12月31日晚間6點半將在台北市府前市民廣場登場，繼主持人黃子佼、Lulu黃路梓茵，以及Leo王、ØZI、這群人、七月半與魏嘉瑩等卡司陸續曝光後，主辦單位27日正式公布，搖滾樂團獅子LION也將首度登上舞台，主唱蕭敬騰睽違5年重回台北跨年晚會直喊「很開心」。

對於演出內容，蕭敬騰透露，「會有不一樣的視覺呈現。」團長力Q也表示，「目前歌單持續討論中，一定會讓大家滿意。」獅子LION唱紅許多經典歌曲，包含〈最後的請求〉、〈我們的愛〉、〈LION〉都是粉絲心中最愛，所以也在跨年歌單選項中。值得一提的是，當晚粉絲有機會看到樂團最新專輯歌曲的演出，相當驚喜。從小在台北長大的吉他手鄒強表示：「這次能留在自己的家鄉演出，把感動留在自己混大的城市，別具意義。」他也笑稱，「這次工作結束能直接回家，不用坐飛機了。」

ØZI將登台北跨年晚會演出。(華視提供)

台北市是世界級美食聖經《米其林指南》第30個插旗城市，融合台灣與世界各地的美食，LION團員談到各自心中美食，蕭敬騰大推台北的夜市，鼓手陳珩則最愛薑母鴨，吉他手鄒強和貝斯手FUMI都喜歡吃滷肉飯，幾位團員都想趁著參與台北跨年活動大啖美食。

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