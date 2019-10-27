「阿榮嚴選」主持人余政鴻（阿鴻），先前在北京拍攝《你看行不行》，最近殺青後將轉往雲南拍攝新劇，他隨劇組到雲南排戲兼勘景，結果意外大享口福，阿鴻表示，在台灣松露大多是削成薄片入菜，但由於雲南盛產菌菇被稱之為「菌菇之鄉」，用來入菜完全不手軟，松露是直接厚切後一起炒，松茸也是大塊大塊入菜，一整桌佳餚要花上好幾萬人民幣，讓他看了驚訝不已，笑說：「完全把松露當香菇在吃！」

阿鴻說，因為新劇導演的父親在雲南開高檔餐廳，主要是以雲南盛產的新鮮松露、松茸、雞樅菌等珍貴食材為主，當然免不了去導演父親的餐廳一聚。當天眾人酒足飯飽後，導演父親又端出另一個雲南相當自豪的雞樅菌雞湯，更大力推薦用雞樅菌雞湯煨煮的麵，大家直呼真的吃不下了，余政鴻本來也覺得再也塞不進肚子裡，但煨麵一上桌後，自稱吃貨的余政鴻被香味吸引，想說都來了就試試看，沒想到一吃驚為天人，力誇這個日曬手工麵把雞湯的精華完全吸入，兩個搭配真的是一絕，讓他連吃三碗才停下。

導演父親看了相當高興，也對余政鴻竟能吃出手工麵還是日曬的相當吃驚，兩人因此聊起了食材，一頓飯下來賓主盡歡很是圓滿。余政鴻笑說自己本來就是愛煮，加上這幾年在「阿榮嚴選」直播接觸到許多好食材，所以才能對眾多珍貴食材侃侃而談，也是直播後的另種收穫。

主播若晴與余政鴻(右)一起到韓國直播。（翰成數位直播提供）

阿鴻與主播若晴10月27日到10月30日將在韓國直播，由於之前到韓國直播已累積售出韓國各式棉被828床，銷售數字一支獨秀，阿鴻有趣又扎實的介紹被網友笑稱是「棉被王子」。由於這次直播時間在10月底，剛好遇到韓國秋冬棉被需求期，為了幫忙台灣網友搶貨，余政鴻7月份去韓國直播時，就已先交代老闆幫忙留貨，更在這次出發日確定後，人還在大陸的他就多次電聯韓國老闆要求預做準備，這次帶著若晴一起直播，阿鴻也發豪語，表示棉被累積銷量一定要破千！

(中時 )