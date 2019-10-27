一年四季逛市場都少不了青江菜的蹤影，因為料理容易，外觀討喜，也常被作為擺盤蔬菜。軟嫩多汁的東坡肉要有青江菜才能襯托出它的美味，受人喜愛的上海菜飯也歸功於青江菜的香味，才能讓人一口接著一口。

但若認為青江菜只能當配角，就太小看它了！青江菜鈣含量高，也有深色蔬菜中豐富的維生素C、β-胡蘿蔔素與葉酸，另外它特有的硫化物也是抗氧化的好幫手。

青江菜又名江門白菜，可分為青梗、白梗兩種，因形狀與湯匙相似，又被稱為「湯匙菜」，屬於十字花科蔬菜。

根據衛福部食品營養成分資料庫，每100克的青江菜含有101毫克的鈣，是空心菜的1.4倍，屬含鈣量較高的蔬菜。雙和醫院營養師薛安栗說，青江菜中的草酸含量較低，可以避免草酸與鈣結合排出體外，人體吸收率相對較高。

老人小孩都可以多吃點青江菜，攝取足夠鈣質可以維持牙齒健康，避免骨質疏鬆或骨質軟化，對於發育長高的孩童也是很重要的營養素。

想要寶寶頭好壯壯，孕婦媽媽也可以多攝取青江菜，裡頭含有的葉酸可以幫助胎兒的神經發育，是懷孕期間不可缺乏的營養素。一般人平常飲食也需要充足的葉酸，可以保護腦神經系統，被認為可減緩老年失智症的發生。

而深色蔬菜少不了的維生素C與β-胡蘿蔔素，青江菜也都一手包。青江菜含有的硫化物與維生素C都可以幫助身體對抗氧化，促進新陳代謝。

β-胡蘿蔔素每100克青江菜含有793微克，可以在身體需要的時候被代謝為維生素A使用。維生素A可以幫助眼睛分泌黏液，避免乾眼症。攝取足夠的維生素A不止眼睛受惠，身體需要黏液的口腔、氣管、小腸也都能一次被保護到。

青江菜中的維生素A能避免乾眼症。（圖片來源：Pixabay）

中醫來看，青江菜則有清熱的功能，如果有便秘、火氣大的困擾，攝取青江菜可以幫助排便，解渴生津。

中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚指出，青江菜為小白菜的研發品種，中醫裡認為小白菜性微寒、味甘，因此體質偏寒的人可以在煮食中加入老薑或是肉類，減弱寒氣。

楊淑媚表示，蔬菜中的營養素容易因為過度烹煮而流失，烹飪時可以用大火簡單快炒取代長時間水煮，有助於葉酸的釋放與吸收。

薛安栗也提醒，青江菜會有農藥殘留較多的疑慮，因此清洗時要一葉葉撥開，用流動的清水清洗乾淨後再烹飪。

下次見到青江菜，別只把它當作擺盤美觀的蔬菜，記得多吃幾口，或是單獨簡單炒過配飯，才不會錯過它的豐富營養價值！

(中時電子報)