行政院長蘇貞昌對律師陳長文為兇手陳同佳辯護，說是「魔鬼一一現形」，陳為此寫公開信。 前總統陳水扁今天表示，對於陳的信「阿扁頗表贊同」。批評蘇揆的說法是「政治語言」，蘇身為閣揆不宜就尚未定讞的案件要求判死，也非隨著選舉腳步的逼近，充滿過多政治算計！

對陳同佳案，蘇貞昌提出「魔鬼現形說」，質疑前總統馬英九和台灣知名律師陳長文在背後設計，陳長文投書解釋身為律師應有的職責，並說寫信的對象不是蘇貞昌院長，而是蘇貞昌律師，認為「一個人在未定罪前，都是無辜的」。

對此，陳水扁表示，陳長文律師與阿扁的統獨政治理念雖然不同，但對於他寫給閣揆蘇貞昌律師的信，阿扁頗表贊同。批評蘇院長不應用「馬英九的律師替兇手（陳同佳）辯護」，導引出「魔鬼一一現形」。「那是政治語言，不是同為法律人和美麗島律師該說的話。否則謝長廷挺身為殺人兇手陳進興辯護又作何解釋？」

他說，阿扁曾自許要做「台灣的丹諾」，陳長文律師引用美國著名人權律師丹諾的名言：「一個人在未定罪前，都是無辜的」、「我恨罪行，但從不恨罪人」。其實《刑事訴訟法》也是「無罪推定」的。

陳水扁強調，沒有錯，律師的天職就是：「第一，要確保他的當事人，不會在證據未確的情況下被定罪；第二，如果證據確鑿，要確保他的當事人不會受到不合理的懲罰。」

再則，他說，蘇院長身為閣揆也不宜就刑事個案，特別是尚未定讞的案件要求判死，竟也發生在10月25日國會殿堂的答詢。蘇揆應該探討的是，我國的刑事政策，究係古代「殺人者死」的「報復刑」，還是《監獄行刑法》第一條揭櫫促使改悔向上的「教育刑」？而非隨著選舉腳步的逼近，充滿過多政治算計！？

(工商 )