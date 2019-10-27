2019馬來西亞「年度漢字」評選27日揭曉今年十大候選漢字，在接下來進行的第二階段投票中，馬來西亞民眾將從這十大漢字中投票選出今年的「年度漢字」。

獲選的十個漢字為：憂、稅、厭、霾、困、悔、馬、爪、亂、騙。這十個字是在第一階段評選中從馬來西亞各界民眾提出的260多組候選字中脫穎而出的。

隨後直至11月17日將進行第二階段投票，最終評出的馬來西亞「年度漢字」將於12月8日正式揭曉。由於今年十個候選漢字和此前評出的「年度漢字」都不相同，這意味著今年馬來西亞將繼續誕生一個全新的「年度漢字」。

本次活動工委會(組委會)主席、馬來西亞漢文化中心主席吳恒燦表示，從初選情況來看，參與投選的民眾以40歲以下年輕人為主，選票也主要來自網路，反映出馬來西亞年輕人對「年度漢字」的關注度日益提高，「年度漢字」也越來越體現年輕一代對馬來西亞時局的評價。

(旺報 )