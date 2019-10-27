台中市府與國際扶輪社27日共同舉辦反毒園遊會，從生活中不斷傳播、耳提面命，向社會大眾宣傳反毒意識。（盧金足攝）

台中市都發局長黃文彬（左起）、衛生局長曾梓展、國際扶輪3461地區總監謝東隆27日攜手推動反毒，鼓勵大家向毒品說NO！（盧金足攝）

國際扶輪3461地區扶輪日暨反毒公益園遊會，27日在文心森林公園舉行，反毒宣傳車上路。（盧金足攝）

未來的「燃料」，由我來為你們加油！台中市府與國際扶輪社27日攜手推動反毒及捐血活動，市府祕書長黃崇典表示，扶輪社捐款協助弱勢兒童就學就業，市府編列預算，由社會局推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫」，透過每個月提撥一筆金額入弱勢兒童帳戶的方式，幫助他們求學或就業所需，擴大宣導反毒意識及捐血，深入每個角落做公益。

國際扶輪3461地區扶輪日暨反毒公益園遊會，27日在文心森林公園舉行，活動包括反毒遊行、公益園遊會、舞台表演、社區服務捐贈儀式、捐血活動、公共形象展示表演、扶輪故事館等。

台中市衛生局長曾梓展、都發局長黃文彬站台力挺，希望愛心社團串連社會情感，發揮正面影響力，也並讓更多民眾認識國際扶輪社，展現扶輪服務項目與發揚扶輪精神，扶輪社為弱勢家庭提供許多協助，盼繼續照顧偏鄉弱勢的孩子。

3461地區扶輪總監謝東隆表示，國際扶輪社3461地區與市府有許多服務計畫，除了響應反毒，展現扶輪社30幾年來在預防小兒麻痺的努力成果，還推行消除C肝計畫，由國際扶輪基金會贊助近18萬元美金的經費，針對C肝感染率高的地區進行篩檢及宣導。

「反毒作伙來，台中亮起來！」謝東隆號召扶輪社成員從台中市議會出發，由自行車做為前導車隊，沿途向民眾宣導反毒，而且，台中市政府社會局舉辦的愛心公益園遊會，當日所得將全數回歸公益團體攤位。

市府指出，兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫非常重要，弱勢兒童較缺乏資源，希望透過「兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫」的概念幫助兒童，幫助建立基礎。

現場也會有伊甸身障輪椅舞團，以快閃音樂會的方式，傳達國際扶輪致力根除小兒麻痺的努力，更邀請到多元的表演團體輪番上陣，包含十方啟能敲擊樂表演、Pinky Dinky樂團

、大甲婦宣隊布袋戲、民和國中跆拳道、視障馬拉松體驗、青年高中舞蹈表演、德化國小單輪車表演、大甲順天國中舞蹈團、東南社薩克斯風演奏、南屯國小醒獅團、清水高中英劇社以及原住民表演，為這場活動增添了不少藝文氣息。

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(中時 )