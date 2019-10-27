張之豪表示，包括通勤票證、高速公路拓寬等議題，都是蔡適應一直關心的事情，建設時程無關選舉，對基隆能有新的建設。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

蔡適應競選總部發言人市議員張之豪表示，包括通勤票證、高速公路拓寬等議題，都是蔡適應一直關心的事情，建設時程無關選舉，對基隆能有新的建設。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

蔡適應競選總部發言人市議員張之豪表示，包括通勤票證、高速公路拓寬等議題，都是蔡適應一直關心的事情，建設時程無關選舉，對基隆能有新的建設。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

針對宋瑋莉對蔡適應總質詢評論，蔡適應競選總部發言人市議員張之豪表示，包括通勤票證、高速公路拓寬等議題，都是蔡適應一直關心的事情，建設時程無關選舉，對基隆能有新的建設，希望宋議員能認同支持，而不是用政治口水，抹煞蔡適應長久的努力。

張之豪表示，過去基隆河谷的禁限建，造成基隆建設困難，蔡適應上任後就向營建署積極建議，經過近三年的努力及對環境審慎的評估，才確認在今年初解禁，高速公路拓寬才能踏出第一步。

對於交通月票的問題，張之豪表示，同為市議員，宋瑋莉應該很清楚基隆沒有加入1280試辦的原因，是基隆市財政不如雙北市，有能力做那麼大的補貼，希望她應該先搞清楚1280政策再發言。

張之豪說，蔡適應所提的生活圈通勤轉乘優惠，鼓勵使用大眾交通工具，將原本只在連續假期才有國道客運與台鐵相關轉乘優惠，擴大到其他時間辦理，目前交通部已在試算所需經費預算，他將會積極推動。

張之豪表示，建設不是用喊的就會出現，而是要有人動手用心去奔走協調爭取，例如高速公路塞車問題已久，拓寬提議也喊了許久，但國民黨執政時都沒做為，是2016年蔡適應就任後才開始努力推動。

張之豪最後說，蔡適應感謝宋議員肯定他主張，他也轉述蔡適應的說法表示，未來在立法院推動相關議題時，期待能與包括宋議員在內的所有議員一起努力，為基隆爭取更多建設。

(中時 )