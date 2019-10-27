最美鎮代陳怡樺加入郭家軍後，放話想選苗栗第1選區立委，外界霧裡看花之際，她27日出席郭台銘台中感恩之旅，投下「不參選」震撼彈，傍晚又在個人臉書表白心聲，稱因家庭因素及不想辜負選民請託，確定不會參戰，但外界仍盛傳她是「遭柯逼退、被郭耍了」。

外界盛傳，郭辦原想在20日高雄感恩之旅，正式宣布郭家軍立委人選，卻因柯、郭合作默契，柯文哲不希望陳怡樺參選，影響民眾黨立委候選人朱哲成得票，因而暫停宣告提名，陳怡樺27日下午3時許，前往台中與郭辦連繫後，旋即發表不參選聲明，傍晚也在臉書PO影片表白。

陳怡樺提到，身為中華民國派，工作表現受到郭台銘賞識，郭家軍的認同，讓她有機會服務更多人，但當工作與家庭有所衝突，做好母親角色、不缺席孩子的成長過程，同時為民服務，還需時間歷練，沈澱後，決定不參與這次立法委員選舉。

記者詢問陳怡樺不參選決定，是否與柯、郭協商有關，她急忙否認表示「不知情」，也強調未受柯陣營壓力或郭辦勸退，她說，宣布參選意願後，常在外跑行程，2個孩子還小，希望她陪在身旁，每當她說「只出去一下下」，孩子們總回「妳騙人」，令她相當無奈，家庭的溫暖羈絆，才是不參選的主因。

(中時 )